شاومي تعلن عن Redmi 7 بطارية 4000 ميلي أمبير وسعر 105 دولارات

أعلنت شركة شاومي اليوم الاثنين عن هاتفها الذكي الجديد “ردمي 7” Redmi 7 الذي يعد الأرخص في هذه العلامة التجارية الفرعية التابعة للشركة، إذ سوف يتوفر بنحو 105 دولارات أمريكية فقط.

ويمتاز هاتف Redmi 7 الجديد، على غرار هاتفي Redmi Note 7 و Redmi Note 7 Pro، بأنه يقدم معالجًا وبطارية بسعر أرخص مما قد تتوفر فيه الهواتف الأخرى التي تقدم ذات المعالج والبطارية.

ومن حيث التصميم، يشبه هاتف شاومي الجديد معظم الهواتف الذكية هذه الأيام، بما في ذلك الكاميرا الخلفية المزدوجة والشاشة ذات النتوء. أما عن المعالج والبطارية اللذين يمتاز بهما الهاتف، فيأتي المعالج من نوع كوالكوم سنابدراجون 632 بتردد 1.8 جيجاهرتز ومعالج الرسوميات Adreno 506، والبطارية بسعة 4,000 ميلي أمبير/ساعة.

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ويقدم هاتف Redmi 7 شاشة من نوع LCD IPS بقياس 6.26 بوصات وبدقة 1520×720 بكسل مع نسبة أبعاد 19:9، كما يقدم ذاكرة وصول عشوائي “رام” وذاكرة تخزين داخلية في ثلاثة خيارات: 2 / 16 جيجابايت بسعر 105 دولارات أمريكية، و 3 / 32 جيجابايت بسعر يعادل 120 دولارًا أمريكيًا، و 4 / 64 جيجابايت بسعر يعادل 130 دولارًا أمريكيًا. مع إمكانية التوسعة حتى 512 جيجابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

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ويضم الهاتف كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجابكسل + 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2 وميزة التركيز التلقائي الطوري PDAF، أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 8 ميجابكسل، وهو يعمل بالإصدار 9 باي من نظام التشغيل أندرويد مع واجهة المستخدم MIUI 10 الخاصة بشاومي.