ساعد تطور مجال الرعاية الصحية في ظهور العديد من الأجهزة والأدوات التي تساعد الأطباء في أداء عملهم اليومي بكفاءة أكبر، وتعد التطبيقات من بين هذه الأدوات، حيث تضم متاجر الهواتف الذكية عددًا كبيرًا من التطبيقات المخصصة لأطباء الجلدية لمساعدتهم على تحسين كفاءة التشخيص باستخدام أعراض أو علامات محددة، أو تزويدهم بأدوات عملية مثل أدوات اتخاذ القرار وخطط المراقبة والعلاج.

فيما يلي 5 تطبيقات مهمة لأطباء الجلدية:

1- تطبيق Dermatology World

تم تطوير هذا التطبيق من قِبل الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية ADD لتتيح لجميع أطباء الجلدية حول العالم الوصول إلى مجلة الأكاديمية التي تحمل اسم Dermatology World وتصدر كل أسبوع لمتابعة آخر الأخبار في المجال، مع تحليلات متعلقة بالأمراض الجلدية وكيفية تشخيصها ورعاية المرضى.

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يتمتع التطبيق بواجهة مستخدم سهلة وبسيطة مع دعم أداة بحث تتيح لك الوصول إلى أرشيف كامل لكل الأمراض الجلدية التي تعود إلى عام 2011.

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.

2- تطبيق DermoMedia

يعتبر تطبيق DermoMedia دليل مرئي وتفاعلي يساعد أطباء الجلدية وطلاب الطب في تشخيص الأمراض الجلدية المختلفة ويوفر معلومات عن أعراضها والطرق الممكنة لعلاجها، كما يمكنك تضييق الخيارات لتحديد مرض جلدي معين باستخدام خوارزمية Identify الفريدة المضمنة في التطبيق.

يتمتع التطبيق بواجهة مستخدم بسيطة حيث تضم الواجهة أربعة أقسام مختلفة وهم: قسم الأمراض حيث يمكنك الوصول إلى جميع المعلومات حول الأمرض الجلدية مع حوالي 300 صورة لمختلف الأمراض، وقسم Identify الذي يتيح لك تضييق الخيارات أثناء البحث لتحديد مرض جلدي معين، وقسم Compare حيث يمكنك اختيار صور الأمراض التي تهمك ومقارنتها مع أي صور أخرى، وقسم التدريب الذي يساعدك على تقييم المعرفة الطبية المكتسبة من التطبيق عن طريق إجراء أنواع مختلفة من الاختبارات مع الصور وأسئلة متعددة الخيارات حول الأمراض الجلدية.

التطبيق متاح لكل من مستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز بسعر 7.99 دولار، ولكنه غير متاح لمستخدمي أجهزة أندرويد.

3- تطبييق Derm Signs of Systemic Disease

يساعد هذا التطبيق أطباء الجلدية في تحديد مجموعة كاملة من الأمراض الجهازية Systemic Disease الشائعة والنادرة في وقت مبكر حتى يمكن معالجتها بأكبر قدر ممكن من الفعالية.

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يشمل التطبيق أكثر من 500 رسم توضيحي بالألوان الكاملة يوفر أفضل تمثيل ممكن للأمراض كما تظهر في الحقيقة، ويسلط الضوء على أحدث خيارات العلاج المتاحة لمعظم الأمراض.

كما يتيح لك التطبيق تصفح المحتويات أو البحث عن الكلمات الرئيسية والعبارات، وتساعدك أداة البحث في الوصول إلى النصوص والصور والجداول، كما تعرض لك كلمات مقترحة أثناء الكتابة.

يتيح لك هذا التطبيق أيضًا إنشاء إشارات مرجعية وملاحظات مما يساعدك في تخصيص المحتوى ليناسب احتياجاتك.

التطبيق متاح لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.

4- تطبيق Dermatology Atlas

يعتبر تطبيق Dermatology Atlas مرجع شامل لأطباء الجلدية والممرضين ولطلاب الطب، حيث يمكنهم من خلاله الإطلاع على جميع الأمراض الجلدية ابتداءًا من الأمراض الشائعة وحتى الأمراض النادرة وكيفية تشخيصها وطرق العلاج.

تتضمن كل حالة صور توضيحية بالإضافة إلى شرحها بطريقة مفصلة مع ذكر المسببات وطرق العلاج.

التطبيق متاح لمستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولكنه غير متاح لمستخدمي أجهزة آي أو إس.

5- تطبيق Dermoscopy Two Step Algorithm

يهدف هذا التطبيق إلى مساعدة أطباء الجلدية الذين يستخدمون منظار الجلد المعروف باسم الديرموسكوب Dermoscope في تشخيص الأمراض، حيث سيساعدك التطبيق من خلال طرح سلسلة من الأسئلة التي ستقودك إلى التشخيص الأكثر احتمالًا، كما يحتوي على أكثر من 80 صورة ومخططًا لمساعدتك في تشخيص الأمراض.

يضم التطبيق حوالي 50 حالة تفاعلية لحلها، تبدأ كل حالة مع صورة توضح الأعراض وتنتهي مع صورة ذات علامات تشير إلى التشخيص الصحيح.

يعتمد هذا التطبيق على خوارزمية مكونة من خطوتين، الخطوة الأولى تتضمن تحديد ما إذا كان المرض الجلدي عبارة عن خلية ميلانينية، والخطوة الثانية تحديد ما إذا كان المرض الجلدي ورم حميد أم خبيث وبناء عليه سيساعدك هذا التطبيق في زيادة قدرتك على اكتشاف سرطان الجلد بدقة أكبر.

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.