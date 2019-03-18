انت الان تتابع تفاصيل خبر الأُولى عالمياً.. قطر تطلق مبادرة "بلوك تشين" للحلول الرقمية الآمنة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 18 مارس 2019 02:54 مساءً - أطلقت مجموعة "Ooredoo" القطرية "بلوك تشين-Blockchain"، لتصبح من أُولى شركات الاتصالات في العالم التي تطلق هذه المبادرة، حيث تمهد هذه المبادرة الطريق أمام المؤسسات لاعتماد حلول تقنية تهدف إلى تعزيز نمو الأعمال الرقمية والابتكار، وتحويل حياة الأفراد اليومية.

وتعد "بلوك تشين" أداة تمكين رقمية متسارعة الانتشار، ومزودة بتكنولوجيا قاعدة البيانات "distributed ledger" الآمنة التي يمكن الاعتماد عليها، وهي توفر سجلاً رقمياً دائماً للملكية، يسمح بالتحقق من كل جزء من المعاملة.

وقال الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة "Ooredoo"، إن تقنية "بلوك تشين" تمهد الطريق لإطلاق نماذج أعمال رقمية جديدة، وتوفير مصادر إيرادات جديدة خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وهو ما يساعد المؤسسات على العمل بشكل أفضل، ويسهم في تحويل نمط الحياة اليومي للأفراد، بحسب ما ذكرته صحيفة "الراية" القطرية اليوم الاثنين.

وأضاف الشيخ آل ثاني أنه من خلال استخدام تقنية "بلوك تشين"، بإمكان المؤسسات وعملائها خفض التكاليف، والوصول إلى مستويات جديدة من الكفاءة، والشفافية، والثقة، وتمكين الدفعات الرقمية الآمنة.

وتابع بالقول: "على سبيل المثال، بإمكان مطوري العقارات تقديم عقود ذكية، لضمان دقة وأمن العناوين والاتفاقيات وإدارة المرافق، ومتابعة البنوك ومعاملات الدفع المالية التي تتم دولياً، بشكل أفضل، ومتابعة شركات الخدمات اللوجيستية مسارَ المنتجات، واعتماد مقدمي خدمات الرعاية الصحية سجلاتٍ رقمية للمرضى لتحسين خدمات العلاج. وتقديم منظمي الفعاليات الضخمة إيصالات دفع رقمية افتراضية للبضائع والمواد الغذائية. وكذلك قياس الفرق الرياضية مستويات الأداء والصحة للرياضيين بشكل فوري ومباشر، وكذلك إدارة برامج الولاء للجماهير".

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وقال إن المبادرة تهدف إلى تعزيز خبرتها (Ooredoo) وحلولها الرقمية الرائدة في توفير خدمات وحلول "بلوك تشين"، لتضاف بذلك إلى قائمة الخدمات التي توفرها الشركة في مجالات شبكة الجيل الخامس 5G وإنترنت الأشياء، لتحقيق أكبر نفع ممكن للمؤسسات والأفراد.

كما تجمع المبادرة خبراء من جميع شركات مجموعة "Ooredoo" ومختلف وحدات الأعمال، وضمن ذلك إدارات خدمات الشركات الصغيرة والمتوسطة، ووحدات الأعمال التجارية والرقمية والقانونية.

وأضاف الشيخ سعود آل ثاني: "تهدف مبادرة (بلوك تشين) إلى فتح باب استخدام هذه التقنية على مصراعيه، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية لتقديم ابتكارات محلية من خلال بعض الأسواق الأسرع نمواً في العالم".

وفي الوقت الذي تدرك فيه كثير من المؤسسات دور تقنية "بلوك تشين" في العملات المشفرة، فإن هناك تطبيقات أوسع من حلول "بلوك تشين" يمكن أن توفر الوقت والمال، وتعزز أمن المعلومات والخصوصية.

وقد أظهر تقرير حديث صادر عن شركة البيانات الدولية (IDC)، حجم الإقبال الكبير من المؤسسات حول العالم على اعتماد تقنية "بلوك تشين" في التعاملات المالية، إذ توقع التقرير نمو حجم سوق "بلوك تشين" العالمي بنسبة 10 أضعاف من 1.5 مليار دولار عام 2018، ليصل لغاية 11.7 مليار دولار بحلول عام 2022.

وباعتبارها أداة تساعد على التحول الرقمي، تتعاون مجموعة "Ooredoo" بشكل وثيق مع القطاعات العامة والخاصة والأكاديمية في الدول التي تعمل بها، بهدف تطوير حلول "بلوك تشين" التي يمكن أن تضيف قيمة جديدة للفضاء الرقمي وتثري حياة الأفراد الرقمية.

وفي هذا الصدد، أطلقت مجموعة "Ooredoo" مبادرة "بلوك تشين" الجديدة، وهي عبارة عن دعوة مفتوحة للمبتكرين لتطوير شراكات وحلول وبروتوكولات لتقنية "بلوك تشين" من خلال قطاعات خدمات الأفراد والشركات على حد سواء.