شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خلى بالك.. 86 % من برامج مكافحة الفيروسات على أندرويد مزيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يكون من الحكمة تأمين هاتف الأندرويد الخاص بك مع برامج مكافحة الفيروسات، ولكن ربما عليك التفكر مجددا قبل تحميل أى تطبيق لمكافحة الفيروسات على هاتفك الأندرويد، إذ أجرت إحدى الشركات اختبار لنحو 250 تطبيقا، واكتشفت أن 86% من هذه التطبيقات لا فائدة له، ونحو 80 تطبيقا فقط كان قادرا على اكتشاف 30% من البرمجيات الخبيثة.

ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، فشلت الكثير من تطبيقات مكافحة الفيروسات فى القيام بعض المهام البسيطة مثل مسح كود التطبيق، ولكنها كانت قادرة على عمل مقارنات لقوائم برامج مكافحة الفيروسات وعمل قوائم بيضاء وسوداء لتفادى التطبيقات الضارة على المستوى الأمنى للهاتف.

وتم بالفعل إزالة 32 من هذه التطبيقات المزيفة من متجر جوجل بلاى خلال الشهرين الأخيرين، بعد انتهاء الاختبار، فمعظم هذه التطبيقات تم تطويرها إما بواسطة مبرمجين هواة أو من قبل الشركات المصنعة للبرامج التى لا تركز على أعمال الأمان.