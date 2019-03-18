شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 56%بسبب السوشيال ميديا.. اعرف ايه اللى بيششت الموظفين فى الشغل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تساءلت يوما عن الأسباب التى تؤدى إلى تشتيت ذهنك والبعد عن التركيز فى العمل خلال يومك الوظيفى؟، الإجابة جاءت في دراسة حديثة أثبتت أن ما نسبته 80% من تشتيت الموظفين خلال عملهم يكون ناتج عن حديثهم مع زملائهم فى العمل، بينما تعد الضوضاء التى تحدث فى مكان العمل فى المركز الثانى بنسبة 70%.

ووفقا لما نشره موقع statista الأمريكى، فقد أشار سبعة من كل عشرة من المشاركين إلى أن الضوضاء تعد واحدة من أبرز وسائل الإزعاج فى سير العمل اليومى، وفى نهاية القائمة جاءت وسائل التواصل الاجتماعى، حيث اعتقد نصف الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعى الشخصية كانت بمثابة إزعاج لهم فى العمل.

وقد تم إجراء هذا الاستطلاع على أكثر من 1000 شخص يعملون لفترات وظيفية كاملة بداية من أعمار 18 عام.

أبرز ما يشتت الموظفين خلال فترات العمل:

- التحدث مع زملاء العمل: بنسبة 80%.

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- الضوضاء التى تحديث فى المكتب: بنسبة 70%.

- الشعور بالإرهاق من التغييرات فى العمل: بنسبة 61%.

- الاجتماعات: حوالى 60%.

- السوشيال ميديا: حوالى 56%.