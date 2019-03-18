تكنولوجيا: ANTVR.. نظارة الواقع الافتراضي للكمبيوتر الشخصي

نجحت حملة تمويل نظارة الواقع الافتراضي ANTVR في جمع المبلغ المستهدف منها، وأصبحت متاحة للبيع على موقع التمويل الجماعي Indiegogo، حيث يمكن طلبها أونلاين بسعر 189 دولارا (3,300 جنيها تقريبا).

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وتتوافق نظارة الواقع الافتراضي ANTVR مع ألعاب خدمة “ستيم في آر” Steam VR، وملحق بالنظارة زوج من عصا التحكم، بإمكانيات متعددة، يمكن من خلالها الاستمتاع بطيف واسع من الألعاب، كما أن النظارة مدمج بها سماعات عالية الجودة.

وشاشة العرض داخل النظارة من نوع أوليد OLED، وبدقة عرض إجمالية 2160*1200 بكسل، بمعدل تحديث 90 هرتز، وعصيان التحكم مزودة بمستشعرات بروكسيمتي وجايروسكوب وG-sensor.

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ويتطلب استخدام نظارة الواقع الافتراضي ANTVR جهاز كمبيوتر بمواصفات 8 جيجابايت رام على الأقل، وكارت شاشة من نوع نفيديا NVIDIA GeForce GTX970, AMD Radeon R9 290 أو آخر مكافئ له، ونظام تشغيل ويندوز 10 إصدار 64 بت.