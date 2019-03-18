تكنولوجيا: Xiaomi تقدم Redmi Note 7 Pro في الصين بذاكرة 6 وسعة 128 جيجا بايت

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة Xiaomi اليوم هاتف Redmi Note 7 Pro للسوق الصيني بنموذج يتميز بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

كان إعلان شاومي الأول عن هاتف Redmi Note 7 Pro في الهند خلال الشهر الماضي، حيث جاء الهاتف بشاشة 6.3 إنش مميزة بجودة عرض Full HD بلس، مع أبعاد 19:5:9 وزجاج منحني 2.5D، كما جاء الهاتف برقاقة معالج Snapdragon 675 ثماني الأنوية، مع كرت شاشة Adreno 612.

واليوم تقدم شاومي الهاتف للسوق الصيني من جديد لكن مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف بطاقة تخزين خارجي microSD حتى سعة 256 جيجا بايت، ويضم بطارية بقدرة 4000 mAh، مع شاحن Quick Charge 4.

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أيضاً لا تختلف مواصفات هذا الإصدار عن الإصدار الأول، حيث من المقرر أن يعمل هاتف Redmi Note 7 Pro بنظام تشغيل Android 9.0 Pie مع واجهة MIUI 10، على أن ينطلق هذا الإصدار في السوق الصيني في 22 من مارس بسعر 238 دولار.

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