تكنولوجيا: Xiaomi تقدم Redmi Note 7 Pro في الصين بذاكرة 6 وسعة 128 جيجا بايت

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة Xiaomi اليوم هاتف Redmi Note 7 Pro للسوق الصيني بنموذج يتميز بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت.
كان إعلان شاومي الأول عن هاتف Redmi Note 7 Pro في الهند خلال الشهر الماضي، حيث جاء الهاتف بشاشة 6.3 إنش مميزة بجودة عرض Full HD بلس، مع أبعاد 19:5:9 وزجاج منحني 2.5D، كما جاء الهاتف برقاقة معالج Snapdragon 675 ثماني الأنوية، مع كرت شاشة Adreno 612.
واليوم تقدم شاومي الهاتف للسوق الصيني من جديد لكن مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف بطاقة تخزين خارجي microSD حتى سعة 256 جيجا بايت، ويضم بطارية بقدرة 4000 mAh، مع شاحن Quick Charge 4.
أيضاً لا تختلف مواصفات هذا الإصدار عن الإصدار الأول، حيث من المقرر أن يعمل هاتف Redmi Note 7 Pro بنظام تشغيل Android 9.0 Pie مع واجهة MIUI 10، على أن ينطلق هذا الإصدار في السوق الصيني في 22 من مارس بسعر 238 دولار.
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