هاتف Xiaomi القابل للطي سيكلف نصف ما يكلفه Galaxy Fold، وسيصل في الربع الثاني من هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - كشفت شركة سامسونج و Huawei النقاب عن هواتفهما الذكية القابلة للطي في شهر فبراير الماضي. كلاهما يملكان تصميم مختلف ولكن لديهم شيء واحد مشترك، وهو السعر المرتفع. تبلغ تكلف الهاتف Galaxy Fold نحو 1980 دولار أمريكي بينما تبلغ تكلفة الهاتف Huawei Mate X حوالي 2600 دولار أمريكي. هذه الأسعار تجعل الهواتف الذكية فاخرة جدًا، ولكن بفضل شركة Xiaomi، سيكون بإمكان المستهلكين الحصول على هاتف ذكي قابل للطي بسعر أقل بكثير. وعلى وجه الدقة، هاتف Xiaomi القابل للطي سيكلف 1000 دولار أمريكي.

ووفقا لتقرير صادر عن iGyaan، فسوف يتم تسعير هاتف Xiaomi القابل للطي والذي يشار إليه حاليًا بإسم Xiaomi Mi Fold و Xiaomi Mi Flex بنحو 999 دولار أمريكي في الولايات المتحدة الأمريكية، وبنحو 999 يورو في أوروبا، وبنحو 75 آلف روبية في الهند. وتخطط الشركة لإطلاق هذا الهاتف في وقت ما بين أبريل ويونيو. سيتم إطلاقه لأول مرة في الصين، وسيتم بعد ذلك إطلاقه في الأسواق العالمية.

يذكر التقرير كذلك أن الهاتف Xiaomi Mi Fold أو بالأحرى Xiaomi Mi Flex سيكلف نصف ما يكلفه Galaxy Fold تقريبًا لأن شركة Xiaomi ستستخدم شاشة OLED مصنوعة من قبل Visionox Technology وفقا لمتطلباتها. ويبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الشاشة ستكون جيدة بقدر شاشات OLED المستخدمة في كل من Galaxy Fold و Huawei Mate X.

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وكما هو الحال مع Galaxy Fold، فسوف يكون Xiaomi Mi Fold هاتفًا رائدًا أيضًا وسيأتي مع المعالج Snapdragon 855، ومع ذاكرة عشوائية بحجم 10GB. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أنه تم إظهار هذا الهاتف في مقطع فيديو نُشر في شهر يناير الماضي يمكنك إلقاء نظرة عليه أدناه :