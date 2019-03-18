Alphabet تكشف عن إضافة للمتصفح Google Chrome تستخدم الذكاء الإصطناعي لإخفاء التعليقات المسيئة

فاطمة أيت طالب - دبي - تواجه الشبكات الإجتماعية مثل الفيسبوك وتويتر وإنستاجرام واليوتيوب و Reddit التعليقات المسيئة كل يوم، ومن المؤسف أنه من الصعب جدًا محاولة إيقافها. إذا كنت من الأشخاص الذين يفضلون قضاء اليوم على شبكة الإنترنت من دون قراءة التعليقات المسيئة، فربما تكون الإضافة Tune للمتصفح Google Chrome مناسبة لك.

تم تطوير هذه الإضافة من قبل Jigsaw، وهو قسم فرعي في شركة Alphabet. وبالعودة إلى الإضافة Tune، فهي عبارة عن إضافة للمتصفح Google Chrome مدعومة بالذكاء الإصطناعي لديها القدرة على إخفاء التعليقات المسيئة. إعتمدت الإضافة Tune على الجهود السابقة للشركة مع الإضافة Perspective، والتي تم إطلاقها منذ عامين والتي حاولت أيضًا مكافحة التعليقات المسيئة عبر الإنترنت بشكل تلقائي بإستخدام تكنولوجيا التعلم الآلي.

سيكون لدى المستخدمين خيار ضبط التعليقات إلى المستويات المفضلة لديهم، حيث يمكنهم إختيار إخفاء جميع التعليقات المسيئة تمامًا، أو إيقاف الإضافة تمامًا والسماح بكل شيء، أو تعيينها في مكان ما في الوسط حيث تحصل على مزيج رائع من التعليقات إذا كنت لا تفضل تصفية التعليقات.

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ومع ذلك، وفقا لفريق Jigsaw، فهو يقول أن تكنولوجيا التعلم الآلي المستخدمة في الإضافة Tune لا تزال في المرحلة التجريبية، مما يعني أنها قد تعمل في بعض الحالات، وقد لا تعمل في حالات أخرى، ولكن الفريق يعمل على تحسين هذه التكنولوجيا. إذا كنت مهتمًا بهذه الإضافة وترغب في الحصول عليها، فبإمكانك ذلك من خلال رابط المصدر أدناه.