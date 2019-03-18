انت الان تتابع تفاصيل خبر تطوّر "ثوري" سيغير صناعة محركات الطائرات للأبد والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 18 مارس 2019 12:51 مساءً - قالت شركة "رياكشن إنجاين" البريطانية المختصة بصناعة المحركات أنها تعمل على تطوير محرك جديد للطائرات، يمكن أن يختصر الرحلة بين لندن وسيدني إلى 4 ساعات، من أصل 20 ساعة المدة المستغرقة حالياً لقطع نفس المسافة.

وبحسب ما نشر موقع "فيوجرزم"، اليوم الأحد، فإن مصنّعي الصاروخ الجديد يسعون لتحقيق معدل سرعة يعادل 5 أضعاف سرعة الصوت.

ووفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، تقول الشركة إنها تستعد لاختبار المحرك الجديد لإطلاق صاروخ في كولورادو، وتطمح لتطوير مستقبل النقل الجوي بشكل جذري.

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"سيبر" الاسم الذي أطلقته الشركة على الصاروخ الجديد، حظي بدعم "بوينغ" و"رولز رايس"، وتتوقع الشركة أن يتم استخدام محركها الجديد لتعزيز قدرة مركبات الفضاء.

وقال شون دريسكول، مدير برنامج Reaction Engines، وفقاً لبي بي سي: "إن محرك سيبر يمكن أن يدفع حدود رحلات الفضاء، عن طريق وضع المركبات مباشرة في المدار دون الحاجة لمراحل دفع متعددة".

وقال مارك فورد، رئيس هندسة الدفع في وكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، لمحطة البث الإذاعي: "التصاميم الأولية لسيبر باتت جاهزة، والآن نحن في مراحل التنفيذ".