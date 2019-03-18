تكنولوجيا: تسريب البيانات الشخصية للمتبرعين بالدم فى سنغافورة بطريق الخطأ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبين للسلطات الصحية فى سنغافورة أنه تم نشر المعلومات الشخصية لأكثر من 800 ألف شخص تبرعوا أو سجلوا للتبرع بالدم فى البلاد منذ عام 1986 بطريق الخطأ من قبل هيئة العلوم الصحية لأكثر من شهرين، ولكن تم قطع إمكانية الوصول إلى قاعدة البيانات بعد فترة وجيزة من اكتشاف الواقعة.
وقالت هيئة العلوم الصحية فى سنغافورة إن النتائج الأولية تشير إلى أنه حدثت حالة واحدة فقط من الدخول الخارجى من جانب خبير أمن إلكترونى، من خارج البلاد، الذى اكتشف الواقعة ونبه لجنة حماية المعلومات الشخصية.
وأكدت الهيئة أن قاعدة البيانات محمية تماما ولن يحدث دخول غير مشروع إليها، فيما ذكرت صحيفة (ستريتس تايمز) فى سنغافورة، أن الحادث الأخير هو ثالث حادث يتعلق بتكنولوجيا المعلومات الخاصة بالرعاية الصحية خلال عدة أشهر.
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