الصغرى بالقاهرة 14.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الثلاثاء، مائل للدفء على السواحل الشمالية، دافئ على الوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا.

وأضافت الأرصاد في بيان لها: "تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، تكون كثيفة على بعض المناطق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح معتدلة".

تحذيرات ونصائح من الأرصاد

وفي سياق متصل نصحت الأرصاد، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية لبرودة الأجواء، خلال الساعات القادمة.

كما ناشدت الهيئة السائقين بتوخي الحذر على الطرق الرئيسية والتأكد من سلامة وفحص السيارات قبل السفر خاصة سلامة المساحات والكشافات الأمامية، بسبب كثافة الشبورة في الصباح.

وحذرت الأرصاد المواطنين الابتعاد عن الأعمدة الكهربائية خلال سقوط المطر، تجنبا لحدوث ماس كهربائي بسبب الأمطار.

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كما نصحت مرضى الحساسية والجيوب الأنفية بعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى، عند وجود رمال وأتربة.

وفيما يلى متوسط درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء:

السواحل الشمالية الغربية 21 11

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 21 12

الوجه البحري والقاهرة 26 14

جنوب سيناء والغردقة 29 15

شمال الصعيد 28 10

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 32 15