5 طرق تساعدك على تحقيق أقصى استفادة من حواسيب 2 في 1

قطعت حواسيب 2 في 1 – التي تعمل كحاسوب محمول وجهاز لوحي – شوطًا طويلاً من التطور منذ إطلاق نظام التشغيل ويندوز 8 في عام 2012، والذي تم تحسينه للأجهزة التي تعمل باللمس، ولكن لا يزال هناك الكثير من المشككين الذين يعتبرون أنه هذه الأجهزة هي مجرد أجهزة كمبيوتر محمولة بشاشة تعمل باللمس وغير عملية للاستخدام اليومي أو أنها عبارة عن أجهزة لوحية ومن الصعب أن تحل محل الحواسيب المحمولة.

حتى لو لم تكن من محبي استخدام الحواسيب اللوحية فهناك طرق أخرى لاستخدام الشاشة التي تعمل باللمس في حاسوب 2 في 1 بفضل المفصلات التي تدور بزاوية 360 درجة والتي تُستخدم في قلب لوحة المفاتيح. وبمجرد أن تتوقف عن التفكير في إذا ما كنت ستسخدمه كجهاز كمبيوتر محمول أو كجهاز لوحي وتبدأ في التركيز على مزاياه المتعددة ستغير وجهة نظرك تمامًا.

فيما يلي 5 طرق لاستخدام حواسيب 2 في 1 لتحقيق أقصى استفادة:

1- من اثنين في واحد إلى الكل في واحد

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في الغالب تتمتع حواسيب 2 في 1 بلوحة لمس Touchpad ولوحة مفاتيح جيدين للغاية، لكن عندما تكون في مكتبك يمكنك توصيل لوحة المفاتيح وماوس خارجيين على حاسوب 2 في 1 وبذلك تستطيع استخدام الجهاز كحاسوب مكتبي لتكون بعيدًا عن الشاشة.

كما يمكنك قلب لوحة المفاتيح وسيعمل ذلك على تسهيل استخدام الشاشة التي تعمل باللمس عندما تريد، ويمكنك أيضًا أن تضيف حامل كمبيوتر محمول لرفع الشاشة لأعلى مما يقلل من إجهاد الرقبة والكتف مع تثبيت كاميرا الويب في وضع أفضل لمحادثات الفيديو.

2- استخدامه كجهاز Amazon Echo Show

يعد Amazon Echo Show واحدًا من العديد من أجهزة شركة أمازون التي تدمج مساعدها الصوتي أليكسا Alexa، ويأتي بشاشة بمقاس 10.1 إنش تعمل باللمس وكاميرا أمامية، وميكروفونات ومكبرات صوت مما يجعله قادرًا على تقديم ميزات غير متوفرة على الأجهزة الأخرى.

الآن يمكنك تثبيت تطبيق أليكسا Alexa على حواسيب 2 في 1 التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز 10 وسيصبح لديك Echo Show يمكنك إعداده لاستخدامه في أي مكان مثل المطبخ أو غرفة المعيشة أو غرفة النوم أو المكتب، وهناك حواسيب 2 في 1 تأتي مدمجًا بها أليكسا مما يعني أنه يمكن استخدامها دون تثبيت أي تطبيق وذلك عن طريق الأوامر الصوتية فقط.

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3- يمكنك استخدامه كسبورة رقمية



يميل الكثير من مستخدمي حواسيب 2 في 1 إلى تقليل أهمية القلم الإلكتروني لأنهم ليسوا مصممين أو ليسوا طلاب يحتاجون لتدوين ملاحظات فورية، ولكن هذا خطأ حيث يمكنك استخدام القلم لتنظيم المهام اليومية أو لتسهيل أداء مهام معينة، فعلى سبيل المثال يمكنك استخدام القلم مع تطبيق Whiteboard من مايكروسوفت حيث أنه مفيد للعصف الذهني للمشاريع المنزلية والتجارية.

ضع حاسوب 2 في 1 في وضع Tent حيث يمكن للآخرين الجلوس بسهولة حول الشاشة والتعاون، كما يمكن لأي شخص تشارك معه Whiteboards أن يعمل معك في نفس الوقت أيضًا – بغض النظر عن مكان وجوده – من خلال متصفح أو تطبيقات ويندوز 10.

4- المساعدة في المطبخ

يسهل استخدام الجهاز اللوحي في المطبخ للقيام بمهام مثل البحث عن الوصفات وعرضها وإنشاء قوائم التسوق ومشاهدة مقاطع الفيديو الإرشادية وتحويل القياسات. يمكنك استخدام حواسيب 2 في 1 للقيام بكل هذه الأشياء أيضًا دون الحاجة إلى حامل لتثبيتها وذلك بفضل المفصلات القابلة للدوران.

كما يتيح لك نظام التشغيل ويندوز 10 أو كروم أو إس Chrome OS تغيير حجم وترتيب النوافذ بسهولة بحيث يمكنك الحصول على كل ما تحتاجه على شاشة واحدة.

ويمكنك أيضًا استخدام مساعد مايكروسوفت الصوتي كورتانا Cortana للعمل عبر الأوامر الصوتية في الحواسيب التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز 10 أو مساعد جوجل الصوتي على حواسيب كروم بوك.

5- من أجل الأطفال

الأطفال يمكنهم استخدام حواسيب 2 في 1 كجهاز لوحي للقراءة والرسم، وبالنسبة للألعاب يمكنهم استخدامه أيضًا دون الحاجة لحامل خارجي وذلك في وضع Tent الذي تتيحه هذه الحواسيب بفضل المفصلات القابلة للدوران بزاوية 360.

كما تدعم أجهزة كروم بوك الحالية تطبيقات أندرويد من متجر جوجل بلاي، مما يوفر لك مجموعة واسعة من الخيارات التي تم إنشاؤها للشاشات التي تعمل باللمس.