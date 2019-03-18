8 طرق متوقعة لتأثير التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي على…

مع التطور المستمر في مجال الذكاء الاصطناعي والتوجه الحاصل في دمج التقنية في المزيد من المنتجات، أصبحت الشركات تسعى إلى الحرص على تعزيز حضورها في هذا المجال. وهذا يعني أن من المهم فهم تأثير الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي على مجال الأعمال، وكذلك كيفية الاستفادة منه بشكل صحيح لتحسين الأعمال، خاصةً عندما يتعلق الأمر بالتفاعل مع العملاء أو خدمتهم.

اليوم نستعرض لكم آراء عدد من رواد الأعمال وتوقعاتهم في كيفية تأثير التعلم الآلي على تفاعلاتك اليومية مع عملائك:

1. تبسيط وتقليل استكشاف الأخطاء وإصلاحها

هناك طريقتان يُتوقع أن يغير الذكاء الاصطناعي أو التعلم الآلي تفاعل العملاء في نشاطك التجاري للأفضل. أولاً، سوف يقلل من مقدار التفاعل اللازم لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها، حيث يمكن الإجابة بسهولة على العديد من الأسئلة الشائعة أو البسيطة من خلال ذكاء اصطناعي قوي. والثاني هو أنه سيبسط العملية التي نعالج بها ونحل أي مخاوف متبقية.

2. زيادة خيارات الخدمة الذاتية

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لا يريد الكثير من الأشخاص التقاط هاتف للاتصال بشركة أو حتى إرسال بريد إلكتروني والانتظار للحصول على رد. ونظرًا للتقدم المحرز في الذكاء الاصطناعي، سيكون لدى عملائك المزيد من خيارات الخدمة الذاتية. وسيكون بمقدورهم حل مشكلاتهم بمفردهم باستخدام الموارد المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تقدمها، مثل برامج الدردشة. هذا لن يوفر لهم الوقت فحسب، بل يوفر لك الوقت والمال أيضًا.

3. إنشاء تجربة أكثر تخصيصًا

مع استمرار ارتفاع نمو التجارة الإلكترونية، تبحث الشركات عن طرق لتمييز نفسها عن المنافسين. وتتمثل إحدى هذه الطرق في تحسين تجربة التسوق عبر الإنترنت من خلال التخصيص، على سبيل المثال، تبلي شركة أمازون بلاءً حسنًا عن طريق توصيات منتجاتها لإقناع العميل بشراء شيء إضافي أو أكثر تكلفة مع منحهم تجربة مخصصة أكثر.

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4. أتمتة عملية استيعاب العملاء

يمكن للذكاء الاصطناعي أن يجعل الأمر أقل صعوبة في التعامل مع محادثات العملاء الأولية. عندما تركز على أتمتة عملية استيعاب العملاء من خلال برنامج نصي، يمكنك الحصول على المعلومات التي تحتاج إليها لتعزيز اللمسة الإنسانية مع عملائك لاحقًا. قد يشمل ذلك المحادثات التي تثير فرصًا وطرقًا جديدة لجعل عملائك سعداء على المدى الطويل.

5. منع الاحتيال

يساعد الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في منع الاحتيال بطرق غير مسبوقة. ويمتلك كلاهما القدرة على مساعدة الشركات على اكتشاف ومنع الاحتيال وغيره من الأنشطة الشائنة، مثل غسيل الأموال، من خلال الاستفادة من البيانات الكبيرة المتوفرة في الوقت الفعلي والتي يتم جمعها من مجموعة واسعة من المصادر المختلفة لاكتشاف الأنماط والاتجاهات.

6. تقييم وتصعيد طلبات خدمة العملاء

يتطلع رواد الأعمال إلى وجود عناصر تحكم لإعداد تقارير خدمة عملاء قادرة على تصعيد وتقييم رسائل البريد الإلكتروني وطلبات الدعم الواردة بشكل أفضل. ويُعتقد أن هناك الكثير من التحسينات الممكنة في هذا المجال من الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.

7. تحديث المعلومات باستمرار

يُتوقع أن يكون هناك المزيد من المعلومات والتفاصيل المحدثة والمقدمة بشأن العملاء الحاليين والمحتملين أكثر من أي وقت مضى بفضل التعلم الآلي. وسيعطينا ذلك فهمًا أكبر لكيفية تخصيص الاتصالات والحملات، أكثر من السابق.

8. اكتشاف اتجاهات البيانات

مع وجود كمية البيانات المتاحة لنا في عالم التسويق الرقمي، يُعتقد أن التعلم الآلي هو مفتاح للمساعدة في تحديد اتجاهات البيانات بشكل أسرع، حتى نتمكن من التأثير بشكل أكبر في حملاتنا. وسوف يساعدنا التعلم الآلي في التعرف على الاتجاهات والتكيف معها بسرعة أكبر، مما يساعدنا على أن نكون أكثر كفاءة.