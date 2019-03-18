الصور الرسمية للهاتف Vivo X27 تطفو على السطح قبيل الإعلان الرسمي

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Vivo X27 يوم غد الثلاثاء الموافق لـ 19 مارس مع شاشة خالية من القطع أو الثقب، ومع كاميرا أمامية منبثقة، ومع ثلاث كاميرات أيضًا في الواجهة الخلفية.

في الوقت الذي ينتظر فيه الجميع أن تقوم شركة Vivo بالكشف عن الهاتف Vivo X27، فقد قرر أحد الأشخاص نشر مجموعة من الصور الرسمية للهاتف على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo. ومرة أخرى، تستعرض لنا هذه الصور الهاتف Vivo X27 مع ثلاث كاميرات في الخلف وبوضعية عمودية. وعلاوة على ذلك، فهي تؤكد لنا أن الهاتف سيكون متوفرًا بثلاثة ألوان مختلفة على الأقل تشمل الأزرق والأخضر والوردي.

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وبغض النظر عن التصميم، فقد تأكدنا في الفترة الماضية أن الهاتف Vivo X27 سيأتي مع مواصفات تقنية تشمل شاشة AMOLED بحجم 6.39 إنش، وثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأولى وبدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الثانية وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الثالثة. وعلاوة على ذلك، فقد إتضح لنا كذلك أن هذا الهاتف سيضم ذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 256Gb، فضلا عن بطارية بسعة 4000mAh. عموما، سنتأكد من كل شيء يوم غد الثلاثاء، لذلك لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة.