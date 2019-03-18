Huawei كلفت سامسونج وحدها بتصنيع شاشات OLED من أجل Huawei P30 Pro، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - ظهر اليوم تقرير جديد يقول بأن شركة Huawei ستستورد شاشة OLED المستخدمة في هاتفها الرائد المقبل Huawei P30 Pro من شركة سامسونج فقط. ونحن نعتقد بأن الهاتف Huawei P30 سيحصل بدوره على شاشة AMOLED من صنع شركة سامسونج.

ووفقا للمعلومات التي تم نشرها على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo، فهي تدعي كذلك نقلا عن مصادر داخل شركة Huawei أن هذه الأخيرة أبرمت صفقة مع سامسونج وكلفت هذه الأخيرة بإنتاج جميع الكمية المطلوبة من شاشات OLED للهاتف Huawei P30 Pro. وتجدر الإشارة إلى أن هناك أكثر من سبب دفع شركة Huawei للقيام بهذا التغيير المتمثل في الإعتماد على شركة واحدة لإنتاج شاشات OLED من أجل هاتفها الرائد المقبل.

في البداية، تُعد سامسونج أكبر مُصنعة لشاشات OLED الصغيرة الحجم في العالم ولديها القوة البشرية لمواكبة الطلب المرتفع. ثانيًا، من شأن ذلك ضمان عدد أقل من التسريبات، على الرغم من أن الوقت قد فات على الإهتمام بالتسريبات الآن. وبالإضافة إلى ذلك، هذه الخطوة تجعل العملية برمتها أقل تعقيدًا حيث يتعين على شركة Huawei التعامل مع مورد واحد فقط.

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وأخيرًا وليس آخرًا، يمكن حل مشكلة مراقبة الجودة. هل تتذكر الوحدات المُعابة من الهاتف Huawei Mate 20 Pro والتي تستخدم شاشات OLED المصنوعة من قبل شركة LG؟ كانت شاشات OLED المصنعة من قبل شركة BOE جيدة، ولكن الكثير من وحدات Huawei Mate 20 Pro التي تستخدم شاشات OLED التابعة لشركة LG فشلت خلال الأسبوع الأول من الإطلاق، مما أثر على المبيعات الإجمالية بالتأكيد.

يبدو أن شركة Huawei وضعت المنافسة مع سامسونج جانبًا في سبيل الحصول على مكونات ذات جودة عالية. بعد كل شيء، تأمين المكونات العالية الجودة هو ما يهم أكثر.