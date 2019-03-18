شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 4 أجزاء تتحكم فى حساب أرقامك.. ماذا يوجد داخل الآلة الحاسبة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من منا لا يجد صعوبة فى الحساب بدون آلة حاسبة، فمهما كنت ماهر فى الرياضيات لن تستطيع رأسك تخزين أعداد كبيرة، وذلك وفقًا لبحث الخبير النفسي جورج ميلر فى خمسينيات القرن العشرين، أنه يمكننا تذكر 5 إلى 9 أرقام قبل أن تبدأ أدمغتنا في الشعور بالألم وتنسى.

هذا هو السبب في أن الناس استخدموا الآلة الحاسبة منذ زمن، حتى ظهور أول حاسبات جيب إلكترونية، وذلك بفضل تطوير رقائق السيليكون فى أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات.

ووفقا لما ذكره موقع "Explainthatstuff" فتشترك الآلات الحاسبة فى الكثير من الأمور مع أجهزة الكمبيوتر فتعمل بطريقة مماثلة، ولكن هناك فارقا فالآلة هى آلة تعمل بالكامل على الإنسان لمعالجة الرياضيات، فى حين يمكن برمجة الكمبيوتر ليعمل بنفسه.



مكونات الآلة الحاسبة

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إذا كنت تفكر فيما يوجد داخل حاسبتك التى تستخدمها فى المدرسة، فإليك ما ستجده بالداخل:

• المدخلات: لوحة المفاتيح والتى تشمل على حوالى 40 مفتاحًا صغيرًا من البلاستيك مع غشاء من المطاط ودائرة حساسة للمس تحتها.

• المعالج: رقاقة تقوم بكل العمل الصعب والمعقد من حسابات، حيث تقوم بنفس وظيفة مئات التروس فى آلة حاسبة قديمة.

• الإخراج: شاشة الكريستال السائل (LCD) لتظهر لك الأرقام التى تكتبها ونتائج الحسابات الخاصة بك.

• مصدر الطاقة: بطارية طويلة العمر تحتوى على خلية "lithium" رقيقة تدوم عدة سنوات، وتحتوى بعض الآلات الحاسبة حاليا على خلية شمسية لتوفير الطاقة فى ضوء النهار.