شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حشرة بتسمع من بطنها وبتنط أضعاف طول جسمها.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عالم الطبيعة ملىء بالكائنات الغريبة الكثيرة منها الحيوانات والزواحف المختلفة، ولعل من بين هذه الكائنات حشرة لها قدرات خاصة، تسمى الجندب أو القفازة "Grasshopper"، وتستطيع القفز لمسافة تبلغ أضعاف طول جسمها لذلك تدعى بالقفازة.



الجندب

ووفقا لما ذكره موقع "Zmescience" العلمى فتشبه هذه الحشرة الجرادة كثيرا ولكنها تختلف عنها، ومن أغرب الأشياء حقا أنها تحتوى على آذان فى بطنها، فإن كاشف صوت الجندب هو غشاء رقيق يسمى طبلة الأذن، وفى البالغين، يتم تغطية الطبلة وحمايتها بواسطة الأجنحة، ويسمح للجندب بسماع أصوات زملائه من الجنادب.

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كما أنه تم ضبط طبلة الجندب ليهتز استجابة لإشارات مهمة تصله من زملائه، ويستخدم الجندب الذكور الأصوات للدعوة إلى شركائهم، ويمكن للإناث سماع الصوت الذى يصنعه الذكور ويحكمون على الحجم النسبى للذكور من درجة النداء.

وتعد الذكور الكبيرة هى التى تصدر أصواتا أعمق، فيما يمكن للذكور الآخرين سماع الأصوات والحكم على حجم المنافس المحتمل لهم، ويستخدم الذكور هذه المعلومات لتجنب المعارك مع الجراد الذكور الأكبر أو لمطاردة المنافسين الصغار من أراضيهم.