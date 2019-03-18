تكنولوجيا: 7 مراحل تكنولوجية يمر بها كوب القهوة عند إعداده فى الـ"كوفى ماشين"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - آلة صنع القهوة "كوفى ماشين" أصبحت فى كل مكان حاليا ويلجأ لها الكثيرون بسبب سرعة تحضير القهوة خاصة فى أماكن العمل أو المطاعم، وكذلك فى المنازل، ولكن لا أحد يفكر فى كيفية عمل هذه الآلة وما هى المراحل التى تمر بها حتى تخرج لك كوب ساخن من القهوة في بضع دقائق.

كوفى ماشين ووفقا لما ذكره موقع "explainthatstuff" فنقدم لك المراحل التكنولوجية التى تمر بها عملية إعداد القهوة: 1. تحميل الماء فى الخزان بالخلف. 2. توجد مضخة فى الجزء السفلى تمتص الماء فى المضخات من خلال الجهاز. Advertisements 3. تسخن المياه لدرجة الحرارة المثالية. 4. يتم ضخ الماء عبر إبرة ضيقة لزيادة ضغطه. 5. مضخات المياه الساخنة والضغط العالى يتسرب من خلال البن المطحون فى الجراب، وتضخ المياه إلى القمة من خلال فتحة ضيقة على الحافة، ثم تقطر مرة أخرى لأسفل من خلال فتحة أكبر فى المركز. 6. توجد قطعة فى الجزء السفلى من الجراب توقف نزول حبات القهوة المطحونة. 7. فى الخطوة الأخيرة تبدأ الآلة بدفع القهوة خارجا إلى داخل فنجانك.

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