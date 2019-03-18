تحذير وحيد من الأرصاد بشأن طقس اليوم

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم الإثنين، مائل للدفء على السواحل الشمالية دافئ على القاهرة والوجه البحري حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا.

تحذير من الشبورة الكثيفة

وأضافت الأرصاد في بيان لها: "تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض المناطق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة".

وعن حالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

تحذيرات ونصائح من الأرصاد

وفي سياق متصل نصحت الأرصاد، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية لبرودة الأجواء، خلال الساعات القادمة.

كما ناشدت الهيئة السائقين بتوخي الحذر على الطرق الرئيسية والتأكد من سلامة وفحص السيارات قبل السفر خاصة سلامة المساحات والكشافات الأمامية، بسبب كثافة الشبورة في الصباح.

وحذرت الأرصاد المواطنين الابتعاد عن الأعمدة الكهربائية خلال سقوط المطر، تجنبا لحدوث ماس كهربائي بسبب الأمطار.

كما نصحت مرضى الحساسية والجيوب الأنفية بعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى، عند وجود رمال وأتربة.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على بعض المدن:

الصغرى العظمى

القاهرة 14 24

شبين الكوم 13 24

طنطا 13 23

دمنهور 11 22

الإسكندرية 12 21

بلطيم 12 21

مطروح 10 19

السلوم 10 23

سيوة 08 24

بورسعيد 12 20

دمياط 12 21

الزقازيق 12 24

الإسماعيلية 10 25

Advertisements

السويس 1124

العريش 10 21

رفح 10 20

رأس سدر 13 24

نخل 05 22

نويبع 15 25

طابا 10 23

كاترين 05 19

الطور 14 25

شرم الشيخ 16 25

الغردقة 15 26

مرسى علم 15 25

الفيوم 10 24

بنى سويف 10 24

المنيا 08 25

أسيوط 09 25

سوهاج 10 26

قنا 10 27

الأقصر 12 28

أسوان 13 29

أبوسمبل 13 28

الوادى الجديد 12 28

شلاتين 17 26

أبو رماد 17 25

رأس حدربة 18 24

حلايب 18 25