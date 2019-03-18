شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بتطهر المايه بالأوزون بدل الكلور.. جولة داخل حديقة سانت لويس الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعرف من قبل عن حديقة حيوان تسمى بحديقة سانت لويس بأمريكا، هذه الحديقة تمكنت من استخدام التكنولوجيا فى تقليل استخدام الكهرباء والاعتماد على الطاقة المتجددة بشكل كبير مع تهيئة عالم مثالى للحيوانات والزوار من البشر.

ووفقا لما ذكره موقع صحيفة "ناشونال جيوجرافيك" فإن واحة أو معرض أسد البحر هى الجزء الأكثر كثافة فى استخدام الطاقة فى حديقة الحيوان، لكنه أيضًا محور أكبر جهد لطاقة المتجددة فى حديقة الحيوان إلى الآن، حيث يتكون المعرض من 650 طنًا من المواد المعاد تدويرها، أى ما يعادل وزن ثلاثة حيتان زرقاء، والتى استخدمت لخفض متطلبات إنتاج المواد.



SAINT LOUIS ZOO

ويضم معرض Sea Lion Sound شواطئ للحمامات الشمسية ونفقًا شفافًا للزوار، ومسابح خارجية على مدار السنة بأعماق مختلفة مليئة بحوالى 250000 جالون أى 946000 لتر من المياه المالحة، ومن خلال استخدام الأوزون لتطهير هذه البرك، خفضت حديقة الحيوان أيضًا استخدام الكلور بنسبة 80%.

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وتوفر أدوات الإدارة المستدامة، مثل سلالات الترشيح الحيوى (القنوات النباتية)، ما يعادل 11 مليون جالون (41.7 مليون لتر) سنويًا.



حديقة SAINT LOUIS ZOO

كما ساعد التقدم التكنولوجى المتطور حديقة الحيوانات في توفير الكهرباء، وتعمل فلاتر المضخات المستخدمة لتشغيل الطاقة الكاملة في جميع الأوقات ويتم التحكم فيها بواسطة صمامات يمكن أن تفتح وتغلق لتقييد التدفقات حسب الضرورة.

ويعمل المعرض الجديد على تشغيل المضخات بمحركات ذات تردد متغير تعمل على زيادة قوة المحركات بنفسها لأعلى ولأسفل، وتقوم بنفس المهمة مع تخفيضات كبيرة في استخدام الطاقة.