شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خدمة البث "بيرسكوب" تعلن الحرب على التعليقات والرسائل المسيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع الانتشار الكبير لخدمات البث المباشر تسعى خدمة البث Periscope المملوكة لشركة تويتر الحد من التعليقات المسيئة والرسائل المزعجة التى يتعرض لها مستخدموها، وذلك من خلال اتخاذ بعض الخطوات، إذ أعلنت الخدمة أنها ستتبع إجراءات أكثر حدة لتطبيق سياساتها بهذا الشأن.

ووفقا لما نشره موقع engadget الأمريكى فأشارت الخدمة إلى أنها ستقوم بتوسيع نطاق المراقبة فى محاربة الإجراءات التى تنتهك سياسة الاستخدام، وذلك من خلال تضييق الخناق على التعليقات المسيئة والرسائل المزعجة، والتى شهدت إضافة ميزة "الإبلاغ عنها" فى وقت سابق، لتكن الخطوة الجديدة بمحاربة الكثير من عمليات الاحتيال المنظم فى استخدام تطبيقات زيادة المتابعين والمشاهدة والتفاعل، إضافة إلى الإعجاب والعمل على حظر تلك الحسابات.

وتعتمد الخدمة حاليا على آلية جديدة تسمح لها بالتعرف على الانتهاكات والتفاعل الزائف والمشاركات المسيئة دون الاعتماد بشكل مباشر على البلاغات التى يقدمها المستخدمين، واختبارهم الشخصى للمشكلة، وذلك فى محاولة من المنصة للمحافظة على أعداد المستخدمين الحالية.