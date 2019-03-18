شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تستعد لتنبيه مستخدمى ويندوز 7 بقرب انتهاء دعمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة مايكروسوفت أنه بداية من الشهر المقبل سيتلقى مستخدمو نظام التشغيل ويندوز 7 إشعارا تحذيريا، والذى سيكون فى شكل نافذة منبثقة من نظام التشغيل، يخبر المستخدمين عن اقتراب انتهاء فترة الدعم لنظامهم، أى أن نظام التشغيل لن يحصل على أى تحديثات أمنية أو مميزات جديدة بشكل رسمى من قبل الشركة، وهو ما يعنى ضرورة ترقية المستخدمين إلى ويندوز 10 أو على الأقل ويندوز 8.1.

ووفقا لما نشره موقع forbes الأمريكى فإن مايكروسوفت ستقوم بشكل رسمي بإنهاء دعم ويندوز 7 في يوم 14 يناير 2020، حيث لن توفر بعدها مايكروسوفت أى تحديثات بمزايا جديدة أو إصلاح أخطاء وحل مشاكل أو تحديثات أمنية، لكن سيبقى الدعم فقط للشركات التي اشترت رخص ويندوز 7 بالجملة، إذا ما قامت بدفع رسوم مالية للحصول على الدعم، لكن الأفراد العاديين سيكون عليهم الترقية إلى الأنظمة الأحدث.

وأشار التقرير إلى أن ويندوز 7 يمثل حاليا حوالى 40% من الحصة السوقية لنظام التشغيل ويندوز، ومع غياب التحديثات الأمنية لهذا النظام في فترة أقل من عام من شأنه أنه يعرض ملايين المستخدمين لمخاطر الاختراق.