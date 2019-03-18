شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حديقة سان دييجو الذكية تعمل بالطاقة الشمسية وتوفر بيئة طبيعية للدببة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حديقة حيوان سان دييجو من الحدائق البديعة والمتطورة تكنولوجيا معا، فعندما تندمج الطبيعة مع التقنيات الحديثة، تنتج بيئة جيدة للدببة القطبية فى جنوب كاليفورنيا، وأيضًا للحيوانات الأخرى حيث تضم الأنواع الغريبة من الحيوانات والمحمية داخل الحديقة.



سان دييجو

ووفقا لما ذكره موقع صحيفة "ناشونال جيوجرافيك" فقالت المتحدثة عن الحديقة كريستينا سيمونز، إن حديقة حيوان سان دييجو قد تبنت المبانى المعتمدة من ليد، وتضم محطة طاقة شمسية صغيرة فى موقف السيارات الذى تديره سان دييجو للغاز والكهرباء.

Advertisements

وأشارت إلى أن حديقة الحيوان لا تستخدم فى الواقع كميات كبيرة من الكهرباء، هذا إلى حد كبير لأن العديد من حيوانات الحديقة تشعر بالفعل أنها فى المنزل فى مناخ معتدل بسان دييجو.

وعلى الرغم من أن العديد من الحيوانات حديقة الحيوان مناسبة تمامًا لمنطقتها فإن آخرين قد انتقلوا إلى الطقس لذلك يتم تهيئة المحيط ليناسبهم، فإن الدببة القطبية جاءت فى سن مبكرة للغاية، قبل أن تتاح لهم فرصة التعايش فى بيئتهم، فبالكاد يمكن أن يجعلهم القائمون على الحديقة، يذهبون إلى الماء إذا كان أقل من 15.6 درجة مئوية إلا بعد تعيئته بحرارة مناسبة.