إخسر الوزن وإكسب الأموال مع هذه البرامج الرياضية الثلاثة

برامج التمارين الرياضية أصبحت أمراً شائعاً وهذا منطقي ومتوقع ، جميعنا نمتلك هواتف متحركة وجميعنا نبقيها معنا طوال الوقت كما أنها جميعها تقريباً تمتلك مستشعرات لتلطق الحركة والنشاط الذي نقوم ، إذاً لماذا لا نستخدمها في تتبع نشاطنا ؟

في الواقع هذه البرامج لا غنى عنها لمحبي الرياضة ولمن يرغبون في الحصول على الجسد المثالي وغيرها من الأمور ، فهي بمثابة مدرب مقيم في جيبك طوال اليوم يساعدك ويخبرك بأفضل الأمور ونصائح للتمارين ، واليوم سنتحدث معكم عن ثلاثة برامج تعتبر الأشهر والأفضل في هذا المجال ، هذه البرامج بالطبع متوافرة في نسخ مجانية وأخرى مدفوعة كما أنها تتوافر على جميع الأجهزة المحمولة سواءاً كانت أندرويد أو IOS .

برنامج Nike Training Club

البرنامج يأتي من شركة Nike المشهورة بتصميم الملابس الرياضية – منطقي أليس كذلك ؟ – وهو بمثابة مكتبة كاملة لكل التمارين التي يمكنك القيام بها في المنزل دون الحاجة إلى النزول من منزلك والتوجه إلى Gym وإقتطاع بعض الوقت من يومك .

يضم البرنامج أكثر من 185 تمرين مجاني تحت أكثر من فئة تضم كل فئات التمارين التي قد تتوقعها بدايةً من تمارين القوة والتحمل والسرعة وإنتهاءاً بالـ Yoga ، كما أن البرنامج يمكنه ان يجمع لك مجموعة من التمارين لتقوم بها معاً كجزء من روتينك اليوم .

أغلب هذه التمارين تركز على وزن الجسد لذا يمكنك أن تحصل على جسد جيد وتنقص من وزنك بسرعة دون الحاجة إلى التمارين الصعبة الموجودة في الـ Gyms .

كما أن البرنامج ذكي للغاية فعندما تحمله للمرة الأولى تستطيع إختيار التمارين التي ترغب بالقيام بها وتحدد وزنك وجنسك والبيانات الأخرى العامة ، كما تخبره بالتمارين التي يمكنك القيام بها والوقت الذي يمكنك القيام بالتمارين فيه ومن ثم يقوم هو بتحديد هذه البيانات وتعديلها مع مرور الوقت وإستخدامك للبرنامج بشكل مكثف أكثر .

يضم البرنامج مجموعة أخرى من المميزات أهمها :

يمنكه أن يحدد لك روتين وبرنامج تمارين تلقائي بناءاً على اختيارك لنوع العضلات التي ترغب في العمل عليها أو الوقت الذي ترغب في إستهلاكه .

يمكنه أن يحدد موسيقى معينة ومخصصة للتمارين لتعمل مع بداية تمارينك دائماً .

يمكنك الوصول إلى متجر خاص يمتلك مجموعة من أدوات nike الرياضية

تتبع للأنشطة لتتبع كل الأنشطة التي تقوم بها يومياً .

شبكة إجتماعية لتتبع أصدقائك وأنشطتهم وتقاريرهم اليومية .

رابط تحميل البرنامج لـ IOS \ Android

برنامج MyFitnessPal

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هناك فترة مضت كان هذا البرنامج هو أشهر برنامج صحي موجود على الساحة وهذا لأنه يقدم ميزة فريدة من نوعها وحيوية للغاية ، فهذا البرنامج يمكنه أن يحسب لك السعرات الحرارية الموجودة في الغذاء والسعرات التي يجب عليك أن تستهلكها وهكذا .

يمكنك من خلال البرنامج وضع أهداف والعمل لتحقيقها ، وهذه الأهداف قد لا تكون أهداف رياضية بقدر ما تكون مختصة بصحتك ، فيمكنك ان تخبر البرنامج بانك تريد أن تخسر وزن معين او أن تصل إلى وزن معين وتترك البرنامج يخبرك بما يجب عليك القيام به يومياً لتصل إلى هذا الوزن .

الفائدة الحقيقية من البرنامج هي مكتبته الواسعة من المواد الغذائية التي تخبرك بمحتويات كل وجبة من وجباتك والسعرات الحرارية والمواد الغذائية الموجودة فيها فمع هذا البرنامج يمكنك أن تتابع غذائك كأنك تمتلك طبيب تغذية مقيم إلى جوارك في المنزل بشكل مستمر .

البرنامج لا يحتكر هاتفك بل يعطيك الفرصة لتتصل ببرامج رياضية أخرى تختص بالتمارين الرياضية ليعطيك الفرصة لكي تراقب تمارينك وحميتك الغذائية من اكثر من إتجاه ، كما يمتلك Blog خاصة به تعطيك نصائح حياتية مستمرة عن أفضل أسلوب غذائي وكيف يمكنك أن تستفيد من الغذاء بأكبر قدر ممكن .

رابط تحميل البرنامج لـ IOS \ Android

برنامج Sweatcoin

هذا البرنامج هو واحد من البرامج الفريدة من نوعها ، فهذا البرنامج يحول الأنشطة المختلفة التي تقوم بها إلى جوائز وأموال حقيقية ، الأمر مغري أليس كذلك ؟ كلما تقوم بنشاط ما أو تمشي في الخارج أو تخسر أي وزن ستحصل على نقاط من عملة تدعى Sweatcoins يمكنك بعد ذلك أن تقوم بتحويل هذه النقاط إلى أموال حقيقية فيمكنك أن تقوم بتحويلها إلى أموال كاش تصرفها من خلال paypal او يمكنك أن تقوم بشراء بعض الأمور بإستخدامها .

البرنامج فريد من نوعه فعلاً ويمكنه أن يشجعك على أن تقوم بالمزيد والمزيد دائماً .

رابط تحميل البرنامج لـ IOS \ Android