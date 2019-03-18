5 برامج لتبحث لك عن تعريفات جهازك

تعريفات الجهاز واحدة من أهم النقاط التي تؤثر في أداء الجهاز ؛ تعريفات قديمة أو غير محدثة قد تعني إنخفاض كبير في الأداء خصوصاً مع قطع حيوية مثل البطاقة الرسومية أو حتى قد تعني حمايتك من الثغرات مثل مايحدث دائماً مع المعالجات Cpu المركزية .

ولأن هناك بعض المستخدمين الذين لا يمتلكون الخبرة أو الوقت الكافي للبحث عن التحديثات المستقرة والتي يمكن تحديثها كما أن البعض لا يستطيع إزالة التحديثات وإعادة تثبيتها ظهرت الحاجة لبرامج تقوم بهذا الأمر بالنيابة عنك وترسل تنبيهاً لك لتخبرك بأن هناك تحديث ما صدر لجهازك وعليك تحميله لترفع من أداء الجهاز وعتاده .

ماهي التعريفات ولماذا تحتاجها ؟

التعريف أو Driver هو برنامج تشغيل يقوم مطور قطعة الهاردوير بإصداره للجمهور ليضمن أن قطعته تعمل بشكل جيد ، مهمته الأساسية هو ترجمة الأوامر بينك وبين قطعة الهاردوير وتشغيلها بأفضل طريقة ممكنة ، بطريقة مشابهة لما يقوم به قائد السيارة عندما يقودها إلى مكان معين .

جميع القطع التي تكون جهاز الكوميبوتر الخاص بك تحتاج إلى هذه التعريفات بدايةً من المعالج واللوحة الأم وإنتهاءاً بأي طرفية خارجية تقوم بتوصيلها مثل الـ Mouse والـ Keyboard وغيرها وكلما كان التعريف أحدث كلما كان اداء الجهاز أفضل .

قائمة برامج تحميل التعريفات :

هذا البرنامج واحد من أفضل برامج البحث عن تعريفات المجانية والتي تقدم خدمة لا يعلى عليها في 2019 ، البرنامج يقدم واجهة مميزة وفريدة من نوعها وسهل للإستخدام ويمكنك البحث عن كل التعريفات لكل الأجهزة المتصلة بجهازك والموجودة فيه .

كما يمكنك أن تحدد له وقت معين ليقوم بهذا البحث بنفسه وتحميل التعريفات الجديدة دائماً بشكل تلقائي .

البرنامج موجود بشكل مجاني ويمكن تحميله من هنا .

هذا البرنامج ياتي من تطوير شركة WinZip المعروفة بتطويرها لبرنامج WinZip المعروف ، هذا البرنامج يقوم بالغرض المطلوب منه بكفاءة ولن تشعر بأنك تحتاج معه إلا أي برامج أخرى .

يعيب هذا البرنامج واجهته الضعيفة بعض الشيء ، لا يوجد الكثير من الأشياء فيها كما أنها تبدو قديمة بعض الشيء ولكن بعض الأشخاص قد يفضلونها .

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البرنامج متوفر بشكل مجاني ويمكنك تحميله من هنا

البرنامج يأتي من تطوير شركة Systweak Software ويقدم واجهة سهلة وسريعة الإستجابة ، كما أن عملية البحث عن التحديثات والتعريفات سريعة أيضاً ولن تشعر أن الجهاز سيتوقف عن العمل وقتها .

البرنامج سيرسل لك تقرير عن التحديثات القديمة والتي يتوافر لها تحديث جديد ويمكنك إختيار التحديثات التي ترغب في تحميلها مرة واحدة .

البرنامج مجاني ويمكنك تحميله من هنا .

ما يميز هذا البرنامج بالنسبة لي هو الواجهة التي يأتي بها فهي تبدو نظيفة وسهلة للغاية كما أنه يخبرك بفئة الجهاز الذي يحتاج إلى تحديث ، كما أنه خفيف للغاية ولا يمثل أي عبء على جهازك .

يمكنك تحميل البرنامج من هنا .

واحد من البرامج القديمة الموجودة على الساحة والتي تقدم نسخة مدفوعة منها وأخرى مجانية ، وبالطبع كونه موجود منذ فترة فإنه يدعم العمل على جميع نسخ الويندوز الموجودة أو حتى تلك المختفية والتي توقفت مثل Windows XP و Windows 7 .