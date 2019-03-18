‏‏"رؤية عُمان 2040" تدفع سوق تقنية المعلومات إلى 146 مليون ريال بحلول 2021‏

مسقط - الخليج 365 :

أعلن اليوم خبراء مختصون في سلطنة عُمان أن التحول الرقمي الذي تقوده الحكومة في ضوء "رؤية عمان 2040" من شأنها دفع عجلة التنمية في سوق تقنية المعلومات بالسلطنة إلى 146 مليون ريال بحلول العام 2021. جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات معرض "كومكس عُمان"، الذي يستمر من 17 ولغاية 19 مارس الجاري.

وتوجّه رؤية عُمان 2040 بإرساء بنية تحتية تقنية مؤسسية متطورة تصبح كفيلة بإحداث التحوّل في الاقتصاد والمجتمع والحكومة فضلاً عن إحداث التمكين بجميع القطاعات. ويُنتظر في ظلّ التحول الرقمي في المؤسسات والشركات العمانية أن ينمو سوق تقنية المعلومات في السلطنة بنسبة 8 بالمئة إلى 146 مليون ريال بحلول العام 2021، وفقاً لشركة "بي إم آي" للأبحاث.

وتدعم شركة "إس إيه بي" العالمية رؤية عُمان 2040، بوصفها شريكاً للابتكار الرقمي في "كومكس عُمان"، حيث تعرض الحلول الموجهة للأعمال الرقمية ويُلقي مسؤول منها كلمة رئيسة حول ما يُعرف بالثورة الصناعية الرابعة.

وقال وحيد آل حميد، المدير التنفيذي لشركة "إس إيه بي" عُمان، إن رؤية السلطنة للعام 2040 والنمو القوي في قطاع تقنية المعلومات يُسلطان الضوء على جدية القيادة في السلطنة والجهود الحثيثة في تدوير عجلات الابتكار لتعزيز النمو الاقتصادي المتنوع وخلق فرص العمل في الاقتصاد الرقمي، مؤكداً أن بوسع السلطنة "أن تلمس أكبر منفعة من الانتقال من الحكومة الإلكترونية إلى تحول رقمي شامل للحكومة، من خلال تقنيات التنسيق المتبادل والذكاء الاصطناعي التي باستطاعتها خلق تواصل فوري وبيانات دقيقة بين المؤسسات والمستخدمين ".

ويمكن لزوار "إس إيه بي" في جناح الأعمال بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض تجربة عروض المشاريع الذكية التفاعلية. إذ يعرض حل "مجلس الإدارة الرقمي" Digital Boardroom المصمم لمجالس الإدارة في قطاعات الحكومة والنفط والغاز والنقل، والإمكانيات التي يقدمها النظام التفاعلي لمتخذي القرار للاطلاع على معلومات فورية و بيانات إحصائية دقيقة. ويعرض الحلّ Digital Supply Chain الخاص بنظام التوريد الرقمية علامة "أديداس" بقدرات التصميم والإنتاج لمنتجات الواقع الافتراضي المعزز. أما حلّ Smart Kicker الذي يعمل بدعم من منصة "ليوناردو" Leonardo من "إس إيه بي"، فيسلّط الضوء على الإحصاءات اللحظية لرياضة كرة القدم.

وأضاف آل حميد: "يقدم "كومكس عُمان" فعالية مثالية لعرض المستقبل الرقمي للبلاد؛ الذي يمكن فيه لنظام إدارة حركة المرور الذكي أن يقلّل من ازدحام حركة المرور، ويمكن لمرافق الكهرباء الذكية تشغيل الطاقة بموارد اقل تكلفة، فيما يمكن للأمن الإلكتروني تأمين الحماية القوية للبنية التحتية الوطنية الحيوية".

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دعم القوى العاملة المستقبلية في عُمان عبر الشراكة بين القطاع العامّ والخاص والأكاديمي

يوفر مركز إس إيه بي للتدريب والتطوير مبادرتين هامتين لتطوير المهارات الرقمية في عمان، وهما برنامج إس إيه بي للمحترفين الشباب وبرنامج إس إيه بي للدراسة المزدوجة، وتستهدف إس إيه بي بهذه المبادرات أصحاب المهارات من فأة الشباب العماني، وقد عملت إس إيه بي بالشراكة مع هيئة تقنية المعلومات على اختيار 25 من الخريجين الشباب سنوياً للالتحاق دورة تدريبية مدتها ثلاثة أشهر حول أحدث تقنيات إس إيه بي، وذلك عبر برنامج المحترفين الشباب الذي ينطلق في أبريل القادم.

وبالإضافة إلى ذلك، عمل مركز إس إيه بي للتدريب والتطوير مع الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان في شهر فبراير لإطلاق برنامج إس إيه بي للدراسة المزدوجة للمتفوقين من طلاب الجامعة، حيث بدأ 25 طالبا دراسة المناهج المشتركة، وسيتخرج الطلاب الملتحقون بكلا البرنامجين كمستشارين معتمدين من الشركة، وبذلك تمنحهم ميزة تنافسية تمكنّهم من متابعة مسيرتهم المهنية مع عملاء وشركاء إس إيه بي حول العالم.

وتستضيف الجامعة أيضاً مختبر "إس إيه بي" للابتكار الرقمي SAP Next-Gen Innovation Lab، الأول من نوعه في السلطنة، من أجل تعزيز مشاريع الابتكار.

ويمكن حضور الكلمة الرئيسة التي يلقيها متحدثون من "إس إيه بي" بعنوان "البلوك تشين وإنترنت الأشياء الموجة القادمة في الثورة الصناعية الرابعة" في افتتاح فعاليات "مؤتمر كوميكس عُمان" يوم الإثنين 18 مارس عند الساعة 9:30 صباحاً. يُذكر أن قائمة شركاء "إس إيه بي" تضمّ و"إندوس نوفاتور" Indusnovateur و"كار تكنولوجيز" Kaar Technologies و"مايكرو إكسل" Microexcel و"سيدور" Seidor.