مسابقة لاختيار أبرز المتداولين عبر الإنترنت في الشرق الأوسط عبر تقنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي

أطلقت شركة "أكسي تريدر"، منصة التداول عبر الانترنت، مسابقة للتعرف على أبرز المتداولين عبر الانترنت في الشرق الأوسط باستخدام منصتها الرائدة المخصصة للتحليل المالي والمدعومة بـ الذكاء الاصطناعي ، والتي تحمل إسم "بسايكويشن" PsyQuation.

وتستخدم منصة "بسايكويشن" الرائدة عالمياً، خوارزمية فريدة وتقنية تعلّم الآلة لتحديد أكثر مميزات التداول ربحية وتستخدمها لتحليل أداء المتداولين الأفراد، وهي من تطوير نخبة من الخبراء العالميين في سلوكيات التداول وعلم البيانات، ويجري اليوم طرحها رسمياً عقب إطلاقها الأولي عالمياً، لتشمل منطقة الشرق الأوسط وغيرها من أسواق النمو الرئيسية لدى "أكسي تريدر".

واستناداً إلى بيانات تم جمعها مما يزيد على 120 ألف متداول حول العالم وعشرات ملايين التداولات، تقدّم المنصة للمتداولين نظام "نقاط بسايكويشن" وهي أحد الأدوات التي تمتلكها المنصة وتتوقع أداء المتداولين مستقبلاً عبر اكتساب فهم معمّق بالمهارات والمخاطر والسلوك والسجل التاريخي. وبكلمات أخرى، تجيب المنصة على تساؤل (أيمكنني أن أصبح متداولاً ناجحاً؟).

واحتفاءً بهذه التقنية المبتكرة، تطلق "أكسي تريدر" مسابقة تمتد على مدار شهر كامل وتقدّم مجموعة من الجوائز القيمة التي تشمل رحلة إلى لندن وإمكانية الانضمام إلى أفضل الدورات من نوعها لصقل مهارات التداول. وللمشاركة في المسابقة، يتعين على الراغبين التسجيل قبل حلول يوم الإثنين 18 مارس 2019، وتنفيذ ما لا يقل عن 30 عملية تداول قبل يوم الجمعة الموافق 19 أبريل 2019. ولا يتوجب على المشاركين أن يكونوا عملاء حاليين لدى "أكسي تريدر" للفوز، بل كل ما عليهم هو امتلاك حساب عبر الإنترنت للتداول متوافق مع برنامج MetaTrader4 ( منصة التداول العاملة بنظام ويندوز والمعروفة باسم MT4، والتي يستخدمها وسطاء تداول الفوركس عبر الإنترنت على نطاق واسع) وبالتالي يمكن وصله بمنصة "بسايكويشن". وسيجري الإعلان عن اسم الفائز في حفل خاص يقام في "دبي أوبرا" يوم الإثنين الموافق 22 أبريل.

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ويمكن للمشاركين في المسابقة الوصول أيضاً إلى "أكسي سيليكت"، صندوق الحاضنة الخاص بمنصة "أكسي تريدر" الذي يقدّم للمتداولين التوجيه والتمويل اللازمين، لمساعدتهم على المضي قدماً نحو التحول إلى متداولين محترفين. وباستخدام عمليات عالية الدقة للتصنيف وتسجيل النقاط في "بسايكويشن"، خصصت "أكسي سيليكت" بالفعل تمويلات بلغت بالمجمل 2.1 مليون درهم إماراتي (820 ألف دولار أسترالي) للمتداولين من كافة انحاء العالم، منهم متداولون في منطقة الشرق الأوسط.

وفي هذا السياق، قال فيليبو دي روزا، الرئيس التنفيذي لمنصة "أكسي تريدر" في منطقة الشرق الأوسط: "يجسّد إطلاق منصة ’بسايكويشن‘ الرائدة عالمياً للتحليل المالي والمدعومة بالذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط، خطوة بالغة الأهمية بالنسبة لناوللمتداولين عبر الإنترنت في المنطقة. ففضلاً عن منح المتداولين فرصة فريدة لتصنيف مهاراتهم في التداول، توفر المنصة أيضاً إرشادات قائمة على الدلائل وأدوات مجانية رائدة تسهم جميعها في مساعدتهم على تحسين أدائهم في التداول، ما يعني تمكين المستخدمين من التداول بثقة والحد من الأخطاء المكلفة".

وأضاف: "بفضل المسابقة، بات بإمكان مستخدمي ’بسايكويشن‘ منافسة المتداولين الآخرين في المنطقة للفوز بمجموعة من الجوائز القيمة التي تشمل رحلة إلى لندن وأفضل الندوات في فئتها لصقل مهارات التداول وإمكانية التحول إلى متداولين محترفين يحظون بالتمويل، لتمثل بذلك فرصة لا تقدّر بثمن لجميع المتداولين في منطقة الشرق الأوسط".

وسيكون المركز الأول من نصيب المتداول الذي يحقق أعلى مجموع للنقاط في نظام "نقاط بسايكويشن" في نهاية المسابقة، للفوز برحلة إلى لندن والحصول على فرصة المشاركة في ورشة عمل معتمدة مدتها خمسة أيام في سوق لندن للأوراق المالية من تنظيم "أكاديمية نايتسبريدج للتداول" والفوز بأدوات تداول مجانية في "بسايكويشن". أما الفائز بالمركز الثاني، فيحصل على جلسة متخصصة مع جيمس هيوز، كبير الخبراء الاستراتيجيين في السوق لدى "أكسي تريدر"، وإمكانية الانضمام إلى ثلاث دورات للتداول عبر الإنترنت مع "أكاديمية نايتسبريدج للتداول" وأيضاً الفوز بأدوات تداول مجانية في "بسايكويشن". وسيحظى الفائز بالمركز الثالث بفرصة المشاركة في ثلاث دورات للتداول عبر الإنترنت مع "أكاديمية نايتسبريدج للتداول" وأدوات تداول مجانية في "بسايكويشن". ويتأهل جميع المشاركين الذين يسجلون رصيداً أعلى من 70 خلال فترة المسابقة للحصول على التمويل من "أكسي سيليكت".