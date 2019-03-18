Samsung تُطلق الذاكرة العشوائية بحجم 12GB للأجهزة الذكية

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Samsung الكورية بإطلاق أول ذاكرة عشوائية في العالم بحجم 12GB للأجهزة الذكية بتقنية LPDDR4X، و هي تقنية مزدوجة النقل للنبضة الإلكترونية و مخصصة للعمل ضمن بيئة تيار كهربائي منخفض كما هو الحال مع الهواتف الذكية.
و مع توفر ذاكرة عشوائية بهذا الحجم الضخم، و الذي يتفوق حتى على العديد من الحواسيب المحمولة، سيتمكن صانعو الأجهزة الذكية من تعزيز القدرة على معالجة الصور و تدشين عدد أكبر من الكاميرات، بالإضافة إلى المزيد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي و شبكات الاتصال 5G.
و بالنسبة للمستخدمين، فإن هذه السعة ستسمح بعمليات بحث أسرع، و أداء متعدد للنشاطات بصورة أكثر سلاسة من السابق.
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