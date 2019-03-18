فاطمة أيت طالب - دبي - طرفية PlayStation VR هي نظارة الواقع الافتراضي الوحيدة التي تُحقق نجاحاً معقولاً نسبياً، و ذلك مع مبيعات تجاوزت 3 مليون وحدة، و ككل فإن التقنية لم تنجح في جذب المستهلكين بالشكل الذي توقعه المحللون.
منذ فترة و هناك أقاويل تتردد في عالم التقنية بأن سوني ستقوم بإطلاق نسخة جديدة من الخوذة بالتزامن مع جهازها المنزلي المستقبلي Playstation 5، الذي لم يُعلن عنه بشكل رسمي حتى الآن.
حسناً، بحسب براءة اختراع جديدة قامت بتسجيلها شركة سوني، يبدو أن PlayStation VR القادمة ستكون بلا أسلاك، و هو أهم تحديث قد تحصل عليه النظارة، و يبدو أن التقنية ستعمل عن طريق معالج خارجي يختص بمعالجة ترددات مختلفة من أجل الحفاظ على ثبات الاتصال في جميع الأوقات.
حسناً، لنرى إن كانت سوني ستُعلن عن خوذة واقع افتراضي جديدة في المستقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر براءة اختراع جديدة من Sony تُشير إلى أن نظارة Playstation VR الثانية قد تكون بلا أسلاك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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