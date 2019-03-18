براءة اختراع جديدة من Sony تُشير إلى أن نظارة Playstation VR الثانية قد تكون بلا أسلاك

فاطمة أيت طالب - دبي - طرفية PlayStation VR هي نظارة الواقع الافتراضي الوحيدة التي تُحقق نجاحاً معقولاً نسبياً، و ذلك مع مبيعات تجاوزت 3 مليون وحدة، و ككل فإن التقنية لم تنجح في جذب المستهلكين بالشكل الذي توقعه المحللون.

منذ فترة و هناك أقاويل تتردد في عالم التقنية بأن سوني ستقوم بإطلاق نسخة جديدة من الخوذة بالتزامن مع جهازها المنزلي المستقبلي Playstation 5، الذي لم يُعلن عنه بشكل رسمي حتى الآن.

حسناً، بحسب براءة اختراع جديدة قامت بتسجيلها شركة سوني، يبدو أن PlayStation VR القادمة ستكون بلا أسلاك، و هو أهم تحديث قد تحصل عليه النظارة، و يبدو أن التقنية ستعمل عن طريق معالج خارجي يختص بمعالجة ترددات مختلفة من أجل الحفاظ على ثبات الاتصال في جميع الأوقات.

حسناً، لنرى إن كانت سوني ستُعلن عن خوذة واقع افتراضي جديدة في المستقبل.