حتى Snapchat تخطط لإطلاق منصة ألعاب بحسب تقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - حتى Snapchat تمتلك مخططاتها الخاصة لإطلاق منصة خاصة بألعاب الفيديو، و ذلك كما أشار تقريرٌ جديدٌ من cheddar، الذي أكّد أن سناب تشات تعمل على هذه المنصة منذ فترة طويلة، و يبدو أن الكشف عن المنصة سيكون بتاريخ 4 آبريل القادم.

و قد ذكر التقرير بأن سناب تشات تُخطط للإعلان عن منصتها السحابية باكراً في الشهر القادم، و بناء على مصدر مطلع فإن المشروع الذي يحمل الاسم الرمزي Project Cognac سيستضيف عدداً من ألعاب الطرف الثالث المصممة خصيصاً لتعمل بالتوافق مع تطبيق سناب تشات.

لتعزز محاولتها في الدخول إلى هذا السوق و تقديم المحتويات، فقد قامت الشركة بشراء فريق التطوير الأسترالي Prettygreat في العام الماضي، و الذي كان مسؤولاً عن إطلاق ألعاب ناجحة مثل Fruit Ninja، مقابل 8.6 مليون دولار.