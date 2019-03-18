وكالة Media Create تعلن عزمها عن التوقف عن مشاركة مبيعات السوق الياباني

فاطمة أيت طالب - دبي - على مدار سنوات طويلة، قامت مؤسسة Media Create اليابانية برصد و تحليل مبيعات السوق الياباني لأجهزة و ألعاب الفيديو، و تُصدر وكالة Media Create تقاريرها أسبوعياً، حيث تكشف عن مبيعات الأجهزة و مبيعات الألعاب بدقة، و بمعلومات مُتاحة مجاناً لكافة المستخدمين على الشبكة، فيما تُقدم تحليلها الخاص بالسوق بناءً على العينة بأكملها كخدمة مدفوعة للشركات.

حسناً، ها هي Media Create تسير على خُطا وكالة NPD الأمريكية التي باتت تقدم معلوماتها للشركات فقط، و تُعلن عزمها عن التوقف عن مشاركة بيانات السوق الياباني لتُصبح كافة الأرقام خاصة بالشركات، ابتداء من شهر آبريل القادم.

هذا يعني أن المهتمين لن يتمكنوا من متابعة مبيعات السوق الياباني سوى عن طريق فامتسو المملوكة لمجموعة Enterbrain و دينغكي، و سنرى إن كان كلاهما سيستمر في تقديم الأرقام و مشاركتها للجمهور مجاناً.