واتساب تختبر ميزة جديدة لتصفح الإنترنت

تعمل خدمة التراسل الفوري واتساب في الوقت الراهن على اختبار ميزة جديدة تسهل على مستخدميها تصفح الإنترنت، فيما يبدو أن الشركة أصبحت تدرك أهمية هذه الخطوة مع كثرة مشاركة مستخدمي الخدمة لروابط المواقع الإلكترونية.

ووجد موقع WABetaInfo، المتخصص في رصد المزايا التجريبية في تطبيق واتساب على نظامي أندرويد وآي أو إس، أن واتساب تختبر إمكانية تصفح المواقع الإلكترونية ضمن التطبيق على نحو يشبه ما توفره تطبيقات التواصل الاجتماعي الأخرى، بما في ذلك فيسبوك المالكة لها، وإنستاجرام.

وعلى غرار التطبيقات الأخرى، فإن ميزة التصفح الجديدة تسمح للمستخدمين بزيارة الموقع ضمن تطبيق واتساب مباشرة دون الحاجة لمغادرته. ووفقًا لموقع WABetaInfro، فإن الميزة الجديدة لا تسمح للمستخدمين بالتقاط صورة للشاشة دون تطبيقات خارجية.

وقال الموقع إن واتساب تعرض مع الميزة الجديدة ما إذا كان الموقع المُزار آمنًا أم لا، فإن كانت الصفحة التي سيؤدي النقر على الرابط المشارك إلى الذهاب إليها تحتوي على أي محتوى خبيث، فسيُنبَّه المستخدم.

وذكر موقع WABetaInfro أيضًا أن هذه الميزة تعتمد على نظام أندرويد فقط، أي أن شركة واتساب لن تستطيع قراءة محتوى المواقع التي تزورها. هذا ولا تدعم الميزة الجديدة العمل إلا مع الأجهزة العاملة بالإصدار 4.1 وما بعده من نظام أندرويد.

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يُشار إلى أن واتساب تواصل مكافحة الأخبار الكاذبة والإشاعات، ولكن هذه المرة عن طريق تمكين المستخدمين من البحث عن الصور التي تصلهم عبر الخدمة، وذلك استمرارًا لحملة بدأتها في شهر كانون الثاني/يناير الماضي مع جعل الحد الأقصى للمستخدمين الذين يمكن إعادة توجيه الرسائل إليهم بـ 5 فقط.

وكذلك، يمكن لمستخدمي نظام أندرويد الاشتراك ببرنامج واتساب التجريبي من هنا، كما يمكن تنزيل الإصدار التجريبي الأحدث من هنا، والنسخة النهائية من متجر جوجل بلاي.