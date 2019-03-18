تقع على عاتق مسؤولي العلاقات العامة مسؤولية كبيرة تجاه الحفاظ على الصورة العامة للشركة لتكون في أقوى مستوياتها أمام العملاء والشركاء والمجتمع بشكل عام، ولاشك أن العمل بهذا المجال يتطلب مهارات خاصة كما هو الحال مع أي مجال.

تعتبر مهارات التواصل والتفاوض والإقناع من أهم المهارات المطلوبة للعاملين بمجال العلاقات العامة حيث تساعدهم على تكوين علاقات عمل قوية مع الصحافة ووسائل الإعلام والشركاء المحتملين وذلك لبناء صورة إيجابية للشركة التي يعملون لحسابها، وكما هو الحال مع مجالات العمل المختلفة فقد ظهرت العديد من التطبيقات التي تساعد مسؤولي العلاقات العامة في أداء مهام عملهم بكفاءة أكثر.

إليكم 5 تطبيقات مفيدة لمسؤولي العلاقات العامة:

1- تطبيق Upitch

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

هذا التطبيق هو أشهر تطبيق مخصص للعاملين بمجال العلاقات العامة حيث يعمل على تسهيل التواصل بين الصحفيين ومسؤولي العلاقات العامة بالشركات والمؤسسات.

تتلخص فكرة عمله في أن يقوم مسؤولي العلاقات العامة بنشر أخبار وتطورات الشركات التي يعملون بها داخل الفئة المخصصة لمجال عمل الشركة بالتطبيق، وبذلك يصبح الأمر سهلا على الصحفيين الذين يبحثون عن مواد وأخبار لنشرها، حيث سيجدون داخل التطبيق أخبار جاهزة للنشر ومصنفة بحسب مجال العمل.

عندما يقوم أحد الصحفيين بتمرير خبر من الأخبار التي نشرتها إلى اليمين سيصلك إشعار لإبلاغك بذلك، وبعدها يمكنك التواصل مباشرة مع ذلك الصحفي عبر خاصية التراسل الفوري بالتطبيق.

التطبيق متوافر فقط على متجر آيتيونز لمستخدمي نظام آي أو إس، ولا يوجد منه اصدار لمستخدمي أندرويد.

2- تطبيق Collabor8

الهدف من هذا التطبيق هو تسهيل التواصل بين الشركات وبين المؤثرين Influencers في مختلف المجالات، ولذلك فهو مهم للعاملين في مجال العلاقات العامة حيث يُمَكِنهم من الوصول إلى المؤثرين المناسبين والتعاون معهم من أجل المساهمة في أنشطة العلاقات العامة الخاصة بالشركة.

يمكنك من خلال التطبيق إرسال واستلام المدفوعات بأمان وكذلك إجراء المحادثات مع المؤثرين الذين تتعامل معهم.

التطبيق متوافر على متجر آيتيونز لمستخدمي نظام آي أو إس، كما سيتم إطلاق إصدار مخصص لمستخدمي أندرويد قريبًا ويمكنك التسجيل هنا ليتم إبلاغك بمجرد إطلاقه.

Advertisements

3- تطبيق Brandbassador

تقوم فكرة هذا التطبيق على أن يقوم الأشخاص المتحمسون لأي علامة تجارية بالتسجيل فيه ليصبحوا سفراء لهذه العلامة التجارية، وهو مفيد جدًا لمسؤولي العلاقات العامة حيث يمكنهم من خلاله الوصول إلى الأشخاص الراغبين في تمثيل العلامة التجارية في المناسبات المختلفة للمساعدة على رفع وعي الجماهير المستهدفة وتعريفهم بهذه العلامة التجارية.

يمكن لمسؤولي العلاقات العامة أن يقوموا بإرسال روابط خصومات خاصة على بعض المنتجات لسفراء علامتهم التجارية من خلال التطبيق، ويمكن لهؤلاء السفراء الحصول على مكافآت عند إتمام أي عملية بيع بواسطة هذه الروابط، وهذه المكافآت تكون في صورة كروت هدايا Gift Cards يمكنهم استخدامها عند التسوق وشراء المنتجات من المتاجر الإلكترونية للعلامة التجارية التي يعملون لحسابها.

التطبيق متوافر على متجر آيتيونز لمستخدمي نظام آي أو إس، وعلى متجر جوجل بلاي لمستخدمي نظام أندرويد.

4-تطبيق Nuzzel

يجب على مسؤولي العلاقات العامة بأي شركة أو مؤسسة أن يكونوا على اطلاع دائم بجميع التطورات والأحداث الهامة التي تحدث في دوائر علاقاتهم، وذلك حتى يتمكنوا من استغلال أي حدث أو مناسبة لصالح الشركة أو المؤسسة التي يعملون بها.

تطبيق Nuzzel يتيح لك الاطلاع على أهم الأخبار والمستجدات التي يتم تداولها ومشاركتها في نطاق أصدقائك والمشاهير الذين تهتم بمتابعتهم، وهذا بالطبع يوفر لك الكثير من الوقت الذي كنت تقضيه في البحث عن المستجدات والأخبار الجديدة على عدة مواقع وتطبيقات مختلفة.

تطبيق Nuzzel متوافر على متجر آيتيونز لمستخدمي نظام آي أوس، وعلى متجر جوجل بلاي لمستخدمي نظام أندرويد.

5- تطبيق GoToMeeting

كثيرًا ما يريد مسؤلو العلاقات العامة عقد اجتماعات لمناقشة بعض التفاصيل مع أحد الإعلاميين أو المؤثرين الموجودين في مدينة بعيدة أو في دولة آخرى، ولذلك فهم في حاجة للاعتماد على أداة اتصال مناسبة تتيح لهم عقد اجتماعات عبر الانترنت.

ومن أشهر تطبيقات عقد الاجتماعات عبر الانترنت هو تطبيق GoToMeeting، والذي يتيح عقد اجتماعات صوتية ومرئية مع إمكانية مشاركة محتويات الشاشة مع الحاضرين في حالة الحاجة لاستخدام عرض تقديمي أو عرض بعض المستندات أثناء الاجتماع.

كما يتيح لك التطبيق إجراء محادثة مع شخص واحد أو جميع الحاضرين، مع وجود خاصية السبورة البيضاء Whiteboard والمؤشر Highlighter ليتمكن الحاضرين من القيام بالعصف الذهني بسهولة أثناء الاجتماع.

التطبيق متوافر على متجر آيتيونز لمستخدمي نظام آي أو إس، وعلى متجر جوجل بلاي لمستخدمي نظام أندرويد.