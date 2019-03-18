أبرز 5 ميزات في أول إصدار تجريبي لنظام Android Q

أطلقت شركة جوجل النسخة التجريبية الأولى من الإصدار العاشر لنظام التشغيل أندرويد والتي تحمل اسم Android Q للمطورين، وهي بمثابة نظرة خاطفة على ما يمكن توقعه في الإصدار القادم من نظام تشغيل الأجهزة المحمولة من جوجل.

ما زلنا لا نعرف ما يشير إليه حرف الـ Q، ولكن من الواضح أن الإصدار العاشر من نظام التشغيل أندرويد سيتمتع بالكثير من الميزات الجديدة الرائعة، ومن المحتمل أن تتم إضافة الكثير من الميزات الأخرى مع مرور الوقت حتى نصل إلى الإصدار النهائي.

فيما يلي أبرز 5 ميزات موجودة في الإصدار التجريبي الأول لنظام Android Q:

1- مشاركة المحتوى بشكل أسرع

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أحد أكثر الجوانب المحبطة في نظام أندرويد هي طريقة مشاركة المحتوى مثل الملفات والصور، وذلك بسبب التأخير أثناء انتظار تحميل قائمة المشاركة، وتحاول جوجل معالجة ذلك في Android Q، ففي قائمة المشاركة الجديدة ستحصل على عرض سريع لما يتم مشاركته بالضبط، بالإضافة إلى آلية اختصارات المشاركة Sharing Shortcuts الجديدة والتي تتيح للمستخدمين الانتقال مباشرة إلى تطبيق آخر لمشاركة المحتوى بالإضافة إلى أن التطبيقات تقوم بإعداد العناصر التي سيتم مشاركتها في وقت قليل حيث تشبه آلية اختصارات المشاركة طريقة عمل اختصارات التطبيقات، مما سيؤدي إلى تسريع عملية مشاركة المحتوى بصورة كبيرة.

2- لا توجد تطبيقات أخرى تتبع موقعك الجغرافي في الخلفية

أحد أكبر التغييرات التي أجرتها جوجل على خصوصية أندرويد هي أن Android Q سيعرض الآن إعدادات أفضل للموقع للتطبيقات. حيث أصبح من الممكن تحديد عدد مرات السماح للتطبيقات بالوصول إلى بيانات موقعك، مثلما هو الحال في نظام آي أو إس iOS.

يمنح الإصدار الجديد المستخدمين مزيدًا من التحكم في بيانات الموقع من خلال توفير ثلاثة خيارات يمكن للتطبيقات أن تصل بها إلى بيانات الموقع الجغرافي:

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طوال الوقت All the time – وهذا يعني أن التطبيق يمكنه الوصول إلى الموقع في أي وقت

أثناء الاستخدام While in use – هذا يعني أن التطبيق يمكنه الوصول إلى الموقع فقط أثناء استخدام التطبيق، بمعني أنه لا يمكن للتطبيق أن يصل إلي موقعك إذا كان يعمل في الخلفية

الرفض Deny – وهذا يعني أن التطبيق لا يمكنه الوصول إلى الموقع

3- إمكانية استخدام تنسيق العمق من وضع التصوير Portrait في تطبيقات الطرف الثالث

تقوم كاميرات الهواتف الذكية بتجميع الكثير من المعلومات عند التقاط صورة، وفي السنوات الأخيرة ومع ظهور كاميرات ثنائية العدسة، بدأت الهواتف الذكية في تجميع معلومات أكثر. وفي نظام Android Q ستتاح هذه المعلومات لتطبيقات الطرف الثالث، وهذا يعني أنك ستكون قادرًا على تغيير أنماط bokeh والعمق في تطبيقات أخرى متنوعة إذا اخترت ذلك.

من الممكن أن يؤدي ذلك إلى إجراء المزيد من عمليات تعديل الصور القابلة للتخصيص على الهواتف الذكية وقد يساعد ذلك في إنشاء صور ثلاثية الأبعاد وتفعيل العديد من تأثيرات الواقع المعزز في الصور.

4- دعم معيار HDR10+ وبرنامج AV1 لبث فيديو عالي الجودة

أصبح نظام أندرويد الآن أيضًا يدعم معيار HDR10 + الأصلي وبرنامج ترميز الفيديو AV1 مفتوح المصدر، مما يعني أن مزودي الوسائط سيتمكنون من بث فيديو عالي الجودة مع استخدام نطاق ترددي أقل، وبذلك ستستطيع تشغيل مقاطع فيديو على هاتفك دون الحاجة لاتصال واي فاي ولكن من خلال بيانات هاتفك دون استهلاك باقة اشتراك البيانات بسرعة.

5- المزيد من الخيارات لتغيير حجم التطبيقات على الهواتف القابلة للطي

مع إطلاق الهواتف القابلة للطي كان لابد أن نجد الكثير من التحسينات على أنظمة التشغيل بحيث تكون متوافقة مع هذه الهواتف، لذلك يقدم Android Q الكثير من التحسينات لمساعدة تطبيقاتك على الاستفادة من هذه الهواتف وغيرها من الأجهزة ذات الشاشات الكبيرة.

تَشتمل التغييرات على:

ميزتي OnResume و onPause لدعم الاستئناف المتعدد وإشعار التطبيق الخاص بك عندما يكون هناك استخدام مباشر له

تحديث Android Emulator لدعم تبديل أنواع شاشات العرض

تطوير ميزة resizeableActivity للمساعدة في إدارة كيفية عرض تطبيقك على الشاشات الكبيرة القابلة للطي

إذا كنت ترغب في تجربة الإصدار التجريبي بنفسك يمكنك اتباع الخطوات التالية: