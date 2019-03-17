تكنولوجيا: أحدث الصور المسربة تكشف عن تصميم هواتف P30 وP30 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستمر التسريبات في الإنتشار على شبكة الإنترنت حول هواتف العملاق الصيني المرتقبة P30 وP30 Pro، وفي تسريبات اليوم رصدت أوضح الصور التي تكشف عن التصميم المنتظر لهواتف هواوي المميزة التي تنطلق رسمياً في 26 من مارس.

رصدت أحدث التسريبات الرسمية لمواصفات هاتفي P30 وP30 Pro بعد أن نشرت الكثير من الصور التي تضع التصورات الأولى لهواتف هواوي القادمة.

إلا أن أحدث التسريبات الرسمية لا تختلف بشكل بشكل كبير عن التسريبات المصورة السابقة، حيث يأتي كلا الهاتفين بتصميم نتوء waterdrop في الشاشة، مع إطار أكبر نسبي في الجزء السفلي من تصميم الهواتف، أيضاً يضم كلا الهاتفين مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة.

أيضاً يضم هاتف P30 Pro كاميرة بتصميم مربع الشكل للعدسات في نهاية إعدادات الكاميرة الخلفية، وهي كاميرة periscope التي تدعم تقنية التكبير hybrid حتى 10 مرات دون أي تشويش، كما يضم الهاتف كاميرة بعدسات ذات زوايا واسعة في الجزء الأعلى من إعدادات الكاميرة، كما يأتي مستشعر ToF إلى أسفل فلاش LED، ويأتي زر الطاقة في جانب الهاتف باللون الأحمر.

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من جانب أخر يأتي هاتف Huawei P30 بنفس المواصفات تقريباً إلا أنه لا يتميز بكاميرة periscope ذات التصميم المربع للتكبير، كما يأتي فلاش LED إلى أسفل الإعدادات الثلاثية للكاميرة، مع مستشعر ToF إلى أسفل.

أيضاً يأتي تصميم هذا الإصدار بنتوء waterdrop للكاميرة الأمامية، مع إطار بحجم أكبر نسبياً في الجزء العلوي والسفلي من الهاتف.

وتشير التوقعات إلى أن هاتف P30 Pro ينطلق باللون الأحمر، Twilight إلى جانب Aurora، بينما يأتي هاتف P30 باللون الأبيض، و Twilight إلى جانب اللون الأزرق، لذا نترقب مزيد من التفاصيل الدقيقة حول مواصفات الهواتف في الأجهزة الداخلية خلال الفترة القادمة.

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