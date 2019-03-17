تكنولوجيا: WhatsApp يختبر ميزة التصفح داخل التطبيق مباشرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأ مطوري WhatsApp في معاينة مميزات جديدة في الإصدار التجريبي للتطبيق قبل بدء دفع هذه المميزات للمستخدمين، حيث يأتي على رأس هذه المميزات ميزة متصفح داخل التطبيق، وميزة البحث العكسي عن الصور التي تتيح للمستخدم تحميل الصور والبحث عنها على شبكة الإنترنت.

يتم إختبار كفاءة وآداء المميزات الجديدة في تطبيق الواتس اب قبل إطلاق هذه المميزات للمستخدمين رسمياً على مستوى العالم غالباً، ولا تختلف أحدث المميزات التي يتم إختبارها بالفعل في إصدار تجريبي من التطبيق، والتي يقدم الواتس من خلالها للمستخدمين ميزة التصفح داخل التطبيق أو البحث العكسي عن الصور.

وتأتي الميزة الأولى لدعم المستخدم بالتصفح داخل التطبيق مباشرة، والتي لن يحتاج معها المستخدم إلى الخروج في البداية من التطبيق وفتح متصفح للبحث عن محتوى محدد، أو لفتح رابط، إلا أن مع هذه الميزة لا يمكن للمستخدم إلتقاط صورة للشاشة، أو تسجيل فيديو.

أيضاً من المقرر أن تدعم هذه الميزة المستخدم بتنبيهات عند فتح إحدى صفحات الإنترنت الضارة، كما أن السجل الخاص بالتصفح على الواتس لا يمكن الوصول إليه من قبل الفيس بوك أو الواتس اب.

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كما يختبر تطبيق الواتس ميزة البحث العكسي عن الصور، التي يمكن من خلالها تحميل الصور التي تصل للمستخدم في المحادثات على متصفح جوجل لمتابعة الصور المماثلة على شبكة الإنترنت، أو للتأكد من صحة الصور أو ما إذا كانت زائفة، مما يدعم المستخدم للتحقق من صدق المحتوى الذي يتلقاه من الصور.

يذكر أن المميزات الجديدة رصدت على إصدار تجريبي لتطبيق الواتس اب على منصة الأندوريد، أيضاً لم يتم تحديد موعد لدفع هذه المميزات للمستخدمين حتى الآن.

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