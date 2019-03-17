فاطمة أيت طالب - دبي - بينما تتحضر شركات عديدة لاقتحام مجال البث السحابي لألعاب الفيديو باعتباره فرصة مواتية لاقتحام هذا السوق العنيد، تمتلك سوني بالفعل منذ بضعة سنوات منصتها الخاصة بذلك تحت اسم PlayStation Now.
سوني على ما يبدو تتحضر للمنافسة القادمة، و ها هي تقوم بإطلاق Playstation Now في العديد من الأسواق التي لم تحصل على الخدمة سابقاً: إيطاليا، إسبانيا، البرتغال، فنلندا، السويد، الدنمارك و كذلك النرويج هي أحدث الدول التي تحصل على الخدمة.
لا شك أن العديد من الأسواق الأخرى ستحصل على PlayStation Now في المستقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر خدمة PlayStation Now تنطلق في 7 أسواق إضافية من أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.