خدمة PlayStation Now تنطلق في 7 أسواق إضافية من أوروبا

فاطمة أيت طالب - دبي - بينما تتحضر شركات عديدة لاقتحام مجال البث السحابي لألعاب الفيديو باعتباره فرصة مواتية لاقتحام هذا السوق العنيد، تمتلك سوني بالفعل منذ بضعة سنوات منصتها الخاصة بذلك تحت اسم PlayStation Now.

سوني على ما يبدو تتحضر للمنافسة القادمة، و ها هي تقوم بإطلاق Playstation Now في العديد من الأسواق التي لم تحصل على الخدمة سابقاً: إيطاليا، إسبانيا، البرتغال، فنلندا، السويد، الدنمارك و كذلك النرويج هي أحدث الدول التي تحصل على الخدمة.

لا شك أن العديد من الأسواق الأخرى ستحصل على PlayStation Now في المستقبل.