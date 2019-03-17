رئيس شركة Epic يتحدث عن المنافسة مع Steam و بقية المتاجر الرقمية على الحاسب الشخصي

فاطمة أيت طالب - دبي - Tim Sweeney هو رئيس شركة Epic المسؤولة عن لعبة Fortnite الشهيرة، و التي قامت بافتتاح متجر رقمي على الحاسب الشخصي بغرض منافسة متجر Steam، و بدأت في الحصول على عدد من الألعاب الحصرية، كما قامت بتقليل النسبة التي تقتطعها من مبيعات كل لعبة و زيادة حصة المطورين من العائدات لتصل إلى 88%.

و في لقاء من mcvuk أكد تيم سويني أن المعركة ستحسم عن طريق الأسعار للزبائن و مشاركة الأرباح مع المطورين:

نحن نمنح مطوري الألعاب النموذج التجاري للمتجر الذي لطالما أردناه كمطورين لأنفسنا.

إن التجربة شبه مثالية للمستخدمين منذ الآن، ليس من الممكن الفوز ضد متجر مُهيمن فقط من خلال إضافة بعض الخواص أو جعل التحميل أفضل. سيتم حسم المعركة بناء على مقدار الألعاب الصادرة، الأسعار الخاصة بالزبائن، و مشاركة الأرباح مع المطورين.