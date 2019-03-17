تسريب جديد يؤكد تفوق جهاز Nintendo Switch في مبيعات شهر فبراير في السوق الأمريكي

فاطمة أيت طالب - دبي - لا زال جهاز Nintendo Switch يواصل انطلاقته القوية في المبيعات هذا العام، و بحسب آخر التسريبات على شبكة الانترنت، فإن الجهاز قد تمكن من التفوق على منافسيه، البلايستيشن4 و الإكس بوكس في السوق الأمريكي لشهر فبراير من العام الحالي 2019.

و قد أتت مبيعات الأجهزة بحسب المُسرب الموثوق صاحب الاسم المستعار على الشبكة magicpork كما يلي:

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Nintendo Switch – 363k

Playstation4 – 283k

Xbox One – 220k

جهاز ننتندو سويتش تفوق على المبيعات التي حققها في العام الماضي بنسبة 30%، أما جهاز سوني المنزلي البلايستيشن4 فقد تراجعت مبيعاته بنسبة 22%، كما تراجعت مبيعات جهاز مايكروسوفت الإكس بوكس ون بنسبة 29%.

نبقى في انتظار تقرير NPD للحصول على صورة أوضح حول أداء سوق ألعاب الفيديو في أمريكا خلال شهر فبراير في الأيام القادمة.