تسريب جديد يؤكد تفوق جهاز Nintendo Switch في مبيعات شهر فبراير في السوق الأمريكي

فاطمة أيت طالب - دبي - لا زال جهاز Nintendo Switch يواصل انطلاقته القوية في المبيعات هذا العام، و بحسب آخر التسريبات على شبكة الانترنت، فإن الجهاز قد تمكن من التفوق على منافسيه، البلايستيشن4 و الإكس بوكس في السوق الأمريكي لشهر فبراير من العام الحالي 2019.
و قد أتت مبيعات الأجهزة بحسب المُسرب الموثوق صاحب الاسم المستعار على الشبكة magicpork كما يلي:
Nintendo Switch – 363k
Playstation4 – 283k
Xbox One – 220k
جهاز ننتندو سويتش تفوق على المبيعات التي حققها في العام الماضي بنسبة 30%، أما جهاز سوني المنزلي البلايستيشن4 فقد تراجعت مبيعاته بنسبة 22%، كما تراجعت مبيعات جهاز مايكروسوفت الإكس بوكس ون بنسبة 29%.
نبقى في انتظار تقرير NPD للحصول على صورة أوضح حول أداء سوق ألعاب الفيديو في أمريكا خلال شهر فبراير في الأيام القادمة.
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