Fate/Grand Order حققت عائدات بقيمة تتجاوز 3 مليار دولار على الأجهزة الذكية

فاطمة أيت طالب - دبي - اللعبة التي تمتلك شعبية ضخمة للغاية في اليابان هي Fate/Grand Order على الأجهزة الذكية، ويبدو الأمر جلياً بالنظر إلى العائدات القياسية التي حققتها هذه اللعبة بنظام اللعب المجاني مع المحتويات المدفوعة داخل التطبيق.
Fate/Grand Order حققت عائدات تجاوزت 3 مليار دولار عالمياً، و حققت اليابان لوحدها 2.6 مليار دولار من هذه العائدات، أما الصين فقد حققت 360 مليون دولار، فيما جلبت الولايات المتحدة الأمريكية و بعض الأسواق الأخرى، نحو 90 مليون دولار.
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