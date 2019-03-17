Fate/Grand Order حققت عائدات بقيمة تتجاوز 3 مليار دولار على الأجهزة الذكية

فاطمة أيت طالب - دبي - اللعبة التي تمتلك شعبية ضخمة للغاية في اليابان هي Fate/Grand Order على الأجهزة الذكية، ويبدو الأمر جلياً بالنظر إلى العائدات القياسية التي حققتها هذه اللعبة بنظام اللعب المجاني مع المحتويات المدفوعة داخل التطبيق.

Fate/Grand Order حققت عائدات تجاوزت 3 مليار دولار عالمياً، و حققت اليابان لوحدها 2.6 مليار دولار من هذه العائدات، أما الصين فقد حققت 360 مليون دولار، فيما جلبت الولايات المتحدة الأمريكية و بعض الأسواق الأخرى، نحو 90 مليون دولار.