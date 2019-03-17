تقرير جديد يتوقع وصول مبيعات سماعات الأذن الخالية من الأسلاك إلى 129 مليون وحدة بحلول العام 2020

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة CounterPoint Research المتخصصة في بحوث السوق مؤخرًا بنشر تقرير جديد يتحدث عن مستقبل سوق سماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية. وتشير التقديرات إلى أن مبيعات هذا النوع من السماعات على الصعيد العالمي ستصل إلى 129 مليون وحدة بحلول العام 2020، وفقا لأحدث الأبحاث التي أجرتها الشركة.

تعزو هذه الشركة النمو المتوقع إلى الطراز الجديد من سماعات AirPods والذي من المتوقع أن يتم الإعلان عنه في المستقبل القريب مع العلم بأنه سيتم تسويقه بقوة لتعويض الإنخفاض الأخير في مبيعات iPhone. في الوقت نفسه، يُعتقد أن شركة آبل ستكون قادرة على بيع حوالي 35 مليون وحدة من سماعات AirPods مما يجعها تستحوذ على 75 في المئة من إجمالي حصة سوق سماعات الأذن الخالية من الأسلاك.

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يٌعتقد أن Samsung و Bose و Jabra و Huawei و Bragi و LG ستدفع بسوق سماعات الأذن اللاسلكية نحو الأمام، وستنضم إليها في النهاية مجموعة من الشركات الكبرى الأخرى مثل Google و Amazon و Plantronics. وبخصوص هذا الموضوع، صرح مدير الأبحاث في شركة CounterPoint Research، السيد Peter Richardson بالقول :

” سيكون العام 2019 هو العام الذي ستتطور فيه سماعات الأذن اللاسلكية ليتحول هذا السوق إلى سوق مهم…، ومن المتوقع أن تؤدي العادات الرقمية المتطورة إلى تعزيز الطلب على سماعات الأذن الخالية من الأسلاك في جميع أنحاء العالم أيضًا. من المتوقع أن يصل حجم السوق العالمي لسماعات الأذن الخالية تمامًا من الأسلاك إلى 27 مليار دولار أمريكي من حيث القيمة بحلول العام 2021 “.

يُتوقع من المساعدين الرقميين في هذه الأجهزة الذكية دفع السوق إلى الأمام، مما يؤدي في النهاية إلى صقل الميزات المفيدة الأخرى مثل التوجيهات الصوتية والترجمة الفورية وتتبع المعلومات الصحية الحيوية. وبالنسبة لأولئك الذين سيستفيدون من هذا السوق المتنامي هم من منتجي بطاريات الليثيوم أيون، والشركات المصنعة للمكونات والذين يصنعون الميكروفونات، وأجهزة الاستشعار، والرقاقات، ومنتجي مكبرات الصوت الصغيرة.



