تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. تويتر تختبر ميزة جديدة وفيس بوك تكافح الإباحية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم العديد من الأحداث والفعاليات فى مجال التكنولوجيا، بما فى ذلك إعلان فيس بوك عن مجموعة من الخطوات الجديدة لمكافحة ما يعرف بالانتقام الإباحى، فضلا عن ميزة تويتر الجديدة لمتابعة تغريدة معينة، وفيما يلى نرصد أبرز حصاد التكنولوجيا كما يلى: Advertisements

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