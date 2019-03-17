علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. تويتر تختبر ميزة جديدة وفيس بوك تكافح الإباحية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم العديد من الأحداث والفعاليات فى مجال التكنولوجيا، بما فى ذلك إعلان فيس بوك عن مجموعة من الخطوات الجديدة لمكافحة ما يعرف بالانتقام الإباحى، فضلا عن ميزة تويتر الجديدة لمتابعة تغريدة معينة، وفيما يلى نرصد أبرز حصاد التكنولوجيا كما يلى:

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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