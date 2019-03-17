شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: سيتم شحن 129 مليون سماعة ذكية لاسلكية بحلول 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أعدته مؤسسة "كونتريبوينت ريسيرش"، أن السوق العالمية للسماعات الذكية اللاسلكية من المتوقع أن يصل حجمها إلى 129 مليون وحدة بحلول 2020، والتى ستكون مملوكة لكبرى شركات التكنولوجية، حيث يمكن وصف هذه السماعات بـ True wireless hearables.

ووفقا لما نشره موقع TOI الهندى، فإن العلامة التجارية الأكثر تفضيلًا حاليا هى أبل بنسبة 19%، تليها شركة سونى بنسبة 17%، ووفقا لتقرير "الفرص الناشئة فى مجال التكنولوجيا" (ETO) الخاص بـ Counterpoint، ستستمر أبل فى السيطرة على السوق، وسيكون الجيل الثانى من أجهزة AirPods وسماعات الأذن المماثلة من عمالقة التكنولوجيا الآخرين عاملًا محفزًا لنمو السوق.

وأوضح التقرير أن هذه السماعات تتمتع بفرصة لتكون جزءًا من المستقبل حيث يتم دمج المعلومات والاتصال فى حياتنا اليومية أكثر من أى وقت مضى، ومن المنتظر أن يتم تعزيز هذه السماعات بالمساعدات الشخصية مثل Apple Siri وGoogle Assistant و Amazon Alexa بقبل نهاية 2019".

وقال "بافل ناييا" أحد المحللين فى شركة Counterpoint:" أثناء فحص رضا المستخدم وأنماط الاستخدام والتفضيلات وفهم العوامل الرئيسية التى تؤثر على قرارات الشراء، تحققنا من أن المستهلكين لديهم رغبة متزايدة فى شراء الأجهزة المحمولة المزودة بميزات محسّنة تشمل تحسين عمر البطارية والمساعدين الصوتيين المعتمدين على الذكاء الاصطناعى".