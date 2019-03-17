دراسة: زيادة احتمال وفاة النساء بسبب العمليات القيصرية فى إفريقيا 50 مرة مقارنة بالدول ذات الدخل المرتفع

ترجمة- محمد بشاري

ذكرت صحيفة لوفيجارو الفرنسية أن دراسة جديدة أظهرت أن الولادة القيصرية هي من العمليات الأكثر خطورة في أفريقيا مقارنة بالبلدان ذات الدخل المرتفع.

وأضافت الصحيفة أن الدراسة التي نشرتها مجلة "لانسيت جلوبال هيلث" أوضحت أن معدل وفيات الأمهات بعد العملية القيصرية في إفريقيا يكون أعلى بخمسين مرة من نظيره في الدول الغنية، لافتة إلى أن ذلك يأتي وفق لتحليل النتائج الجراحية الأفريقية ، وهو مشروع علمي لتقدير عواقب العمليات الجراحية لجميع المرضى خلال سبعة أيام في 183 مستشفى في 22 دولة أفريقية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من بين 3700 إمرأة تمت متابعتهن ، توفيت 20 منهن بعد العملية القيصرية ، مما يعني وفاة 5.43 لكل 1000 عملية قيصرية للأمهات الأفريقيات ، مقارنة بـ 0.1 لكل ألف امرأة في المملكة المتحدة. بالإضافة إلى ذلك ، عانت النساء الأفريقيات من مضاعفات العملية القيصرية بنسبة تقارب ثلاثة أضعاف مقارنة بالنساء الأمريكيات ، خاصة فيما يتعلق بالنزيف الحاد.