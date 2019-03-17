تكنولوجيا: “سناب شات” تستعد لإطلاق منصة ألعاب قريبا.. تعرف على الموعد المتوقع

تستعد شركة “سناب” Snap، المالكة لتطبيق “سناب شات” Snapchat، إطلاق منصة ألعاب على تطبيقها بحلول شهر أبريل القادم، حيث أكدت تقارير عن استعداد الشركة للكشف للإعلان عن منصتها خلال مؤتمر الشركة في لوس أنجلوس، في 4 أبريل القادم.

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وأشار تقرير، نشره موقع “شيدار” Cheddar، أن “سناب شات” سيقدم منصة ألعاب، تحمل الاسم الكودي “بروجيكت كوجناك” Project Cognac، يمكن من خلاله الاستمتاع بالألعاب داخل التطبيق، كما ستسمح للمطورين بتطوير ألعاب خاصة بالمنصة.

وكانت “سناب” قد استحوذت على شركة تطوير الألعاب الأسترالية “بريتيجريت” Prettygreat في يناير الماضي، مما يرفع كثيرا من صحة توقعات إطلاقها لمنصة ألعاب خاصة بها، إلى جانب حقيقة شراء شركة “تينسنت” Tencent الصينية، التي تمتلك ألعاب مثل “ريوت جيمز” Riot Games و”ليج أوف لجندز” League of Legends وتطبيق “ويشات” WeChat الشهير، لـ12% من أسهم “سناب” العام الماضي.

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ولا تعد هذه المرة الأولى التي تخطو فيها “سناب” إلى عالم الألعاب، فقد سبق وأطلقت الشركة خدمتها “سناب بابلز” Snappables، العام الماضي، وهي مجموعة ألعاب للواقع المعزز AR، وهي تود عبر منصتها القادمة أن تحصد جزءا من أرباح الألعاب على غرار “فيسبوك” Facebook، التي سبقت وأتاحت الألعاب عبر تطبيقها “ماسنجر”، وأن تكون الإعلانات جزءا من الألعاب على منصتها، لتصبح جزءا مهما من أرباحها.