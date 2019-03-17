شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مسؤولون كبار فى البنتاجون يؤكدون تعاون جوجل مع الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال كبار المسؤولين فى البنتاجون للمشرعين الأمريكيين، ان شركة جوجل تتعاون مع الصين، حيث تمتلك هذه الشركات المملوكة للدولة علاقات مباشرة مع الجيش الصينى، فى الوقت الذى أظهرت فيه جوجل عدم رغبتها فى العمل مع وزارة الدفاع الأمريكية.

ووفقا لما نشره موقع gadgetsnow الأمريكى، فقد جاءت هذه التصريحات من قبل وزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان والجنرال جوزيف دانفورد، رئيس هيئة الأركان المشتركة، وذلك خلال جلسة استماع بالكونجرس حيث عبر المشرعون عن قلقهم إزاء زيادة الإكراه الصينى مع الشركات الأمريكية.

وقد أكد "شاناهان" ذلك عندما قال السناتور جوش هاولى أن جوجل تتعامل مع الصين بطريقة تعود بالفائدة على المنافسين الصينيين، وقال: "الشىء المثير - وهذا هو سبب الصين - هذه قضية مهمة بالنسبة لبلدنا، حيث ان دمج الأعمال التجارية مع الجيش أمر مهم، إذ أن 5 تريليونات دولار من اقتصادها هى شركات مملوكة للدولة"، وهكذا، فإن التكنولوجيا التى يتم تطويرها فى العالم المدنى تنتقل إلى العالم العسكرى، فهناك خط مباشر ليس فقط من أجل النقل ولكن ايضا سرقة منهجية للتكنولوجيا الأمريكية التى تسهل التطوير الأسرع للتكنولوجيا الناشئة".

وأوضح شاناهان أن جوجل لم ترفض العمل مع وزارة الدفاع، ولكن هناك نقص فى الاستعداد لدعم برنامج وزارة الدفاع، حيث قال إن العمل الذى تقوم به جوجل فى الصين يفيد الجيش الصينى بشكل غير مباشر، ولقد كنت علنياً للغاية بشأن هذه القضية أيضاً"، مضيفا:"إننا نراقب بقلق كبير عندما يعمل شركاء الصناعة فى الصين مع العلم أن هناك فائدة غير مباشرة. بصراحة، ربما لا يكون هناك وصف كامل للطريقة الحالية. إنها فائدة مباشرة للجيش الصيني".