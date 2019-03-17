تكنولوجيا: كوالكوم تطالب أبل بدفع 31 مليون دولار بتهمة انتهاك براءات اختراع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد أن قامت شركة كوالكوم برفع دعوي قضائية ضد شركة أبل لانتهاكها ثلاثة من براءات اختراعها، انتهي الأمر بتغريم شركة أبل بمبلغ قدره 31 مليون دولار كتعويضات لكوالكوم بسبب الأضرار التي لحقت بها نتيجة لانتهاكها لبراءات الاختراع.

وكانت براءات الاختراع التي انتهكتها أبل متعلقة بتسريع الاتصال بالشبكات بمجرد تشغيل الجهاز، ومعالجة الصور والمحافظة على عمر البطارية، هذا وبالإضافة إلى تنظيم وتسريع ونقل البيانات بين المودم والمعالج في الهواتف.

وقد طالبت شركة كوالكوم في دعواها بالحصول على 1.41 دولار لكل هاتف آيفون يتم بيعه دون ترخيص لتقنية كوالكوم المستخدمة داخل كل جهاز.

وزعمت شركة أبل أن الدعوي كانت في الواقع عملًا انتقاميًا من كوالكوم نظرًا إلى أبل استخدمت شركة انتل كمورد آخر للشرائح بدلًا من كوالكوم في عام 2016، بعد أن كانت كوالكوم هي المورد الرئيسي لشركة أبل منذ عام 2011.

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وفي بيان، وقال دون روزنبرغ، المستشار العام لشركة كوالكوم: “إن التقنيات التي ابتكرتها كوالكوم وغيرها هي التي مكنت أبل من دخول السوق وأن تصبح ناجحة بهذه السرعة” وأضاف: “نحن نشعر بالامتنان لأن المحاكم في جميع أنحاء العالم ترفض استراتيجية أبل المتمثلة في رفض الدفع مقابل استخدام التقنيات”.

وردت أبل قائلة: “إن حملة كوالكوم المستمرة لادعاء انتهاك براءات اختراعها ليست أكثر من محاولة لصرف الانتباه عن القضايا الأكبر التي تواجهها بشأن ممارساتهم التجارية في المحكمة الفيدرالية الأمريكية وحول العالم”. ولكن لم تعلق أبل على ما إذا كانت ستستأنف الحكم أم لا.

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