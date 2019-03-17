انت الان تتابع تفاصيل خبر الكشف عن برمجية ضارة تنتشر عبر "ذا بايرت باي".. ما تأثيرها؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 17 مارس 2019 02:50 مساءً - كشفت شركة "كاسبرسكي لاب" للأمن الإلكتروني عن برمجية ضارة جديدة تنتشر عبر موقع ملفات التورنت "ذا بايرت باي" الشهير عالمياً.

البرمجية الجديدة تُدعى "PirateMatryoshka"، وتشبه دمية "ماتريوشكا" الروسية بسبب بنيتها المعقدة، ووظائفها السرية التي لا تحصى.

وتعمل البرمجية على سرقة البيانات من خلال تحميل أدوات تتيح تثبيت برمجيات ضارة أخرى داخل حواسيب مستخدمي التورنت في العالم.

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الخبير الأمني في "كاسبرسكي لاب"، أنطون إيفانوف، قال في حديث لوكالة "الأناضول" إن "PirateMatryoshka" تتمتع بصيغة معقدة للغاية.

وأوضح إيفانوف أن هذه البرمجية الضارة تختلف كثيراً عن البرمجيات والملفات الأخرى التي رصدوها في الفترات الماضية في الحواسيب.

وبيّن أن "PirateMatryoshka" تنتقل إلى الحواسيب عبر برمجيات إعلان تحمل ملفات تثبيت إضافية فيها الكثير من البرمجيات الضارة.

وشدّد الخبير على ضرورة استخدام البرمجيات التي يتم تحميلها عبر الصفحات الرسمية فقط من أجل ضمان حماية الحواسيب من القراصنة.