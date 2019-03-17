انت الان تتابع تفاصيل خبر استقالة اثنين من كبار مسؤولي فيسبوك بعد أكبر عطل بتاريخه والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 17 مارس 2019 02:50 مساءً - أعلنت شركة فيسبوك عن تنحي رئيس قسم المنتجات فيها، كريس كوكس، ورئيس منصة "واتساب"، كريس دانيلز، بعد أيام من أكبر عطل فني ضرب الشركة.

ويعتبر كوكس الذي بدأ عمله بالشركة عام 2005، من المقربين من مؤسس شركة فيسبوك، مارك زوكربيرغ، وباشر عمله كمهندس برمجيات، ثم تولى عدة مناصب قيادية فيها، بما في ذلك قسم الموارد البشرية.

أما كريس دانيلز فكان تولى منصبه العام الماضي، خلفاً لجان كوم أحد مؤسسي "واتساب".

وجاءت هذه التغيرات في الشركة بعد فترة قصيرة من إعلان زوكربيرغ عن خطة لهيكلة الشركة.

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وقبل أيام واجهت الشركة، في منصات "فيسبوك" و"واتساب" و"إنستغرام"، أسوأ عطل تقني في تاريخها، استمر 14 ساعة، وعزت ذلك إلى خلل حدث في أحد الخوادم.

وأصدرت شركة "فيسبوك" مساء الأربعاء الماضي بياناً نفت فيه حصول قرصنة لها كما ادعى البعض، مؤكدة أنها تعمل لإزالة الخلل.

واعتذرت الشركة لعملاء ومستخدمي الموقع عن العطل المفاجئ الذي حل بالموقع، والتطبيقات التابعة له.

وجاء انقطاع الخدمة في ظل نقاش حول دعم الشركة للمرشحين لانتخابات الكونغرس في الولايات المتحدة، والحديث حول إن كان ينبغي تقسيم شركات التكنولوجيا الكبرى، وليس فيسبوك فقط.

وكانت آخر مرة تعطل فيها موقع فيسبوك بمثل هذا الشكل في عام 2008، عندما كان عدد المستخدمين لا يزيد على 150 مليوناً فقط، في حين يبلغ عدد المستخدمين حالياً 2.3 مليار مستخدم شهرياً.